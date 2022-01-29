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≡ Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 17:41
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После завершения съезда был опубликован список обновленного состава политического совета, в котором не оказалось многих весомых фигур. Среди них депутат мажилиса Дарига Назарбаева, экс-премьер Аскар Мамин. Насколько это серьезно?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 17:41
#1
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Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8551
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 18:29
#2
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Партия и Назарбаев - близнецы братья,
Кто более народу Казахстана ценен?
Мы говорим Елбасы, подразумеваем - партия
Мы говорим Нуротан, подразумеваем - Елбасы..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5068
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 18:56
#3
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Мне показалось или и вправду, повстанцы громили офисы этой ненавистной партии кажется ещё несколько лет назад. Почему бы вообще не отменить как тогда запретили КПСС. Я не приветствую ни одного лозунга и презираю всех кто что-то говорит про нуротан...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 19:15
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
200 человек трупов. Повстанцы у каждого проверили парт билет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 19:18
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Там ещё девушка красивая. Кормила, поила, беш-меш, повстанцев. Подарила им бутик. Добрая девушка. Она тоже была против Нур Отан.

[Исправлено: Vit, 29.01.2022 - 18:32]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 20:30
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Хорошо что у меня есть ружьё. Будет чем отстреливатся против нуротанцев- повстанцев. Или наоборот. Повстанцев-нуротанцев . Чувствую что ОДКБ второй раз не приедет. А потому порох сухим держим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8551
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 22:25
#7
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Цитата:
Vit:
Чувствую что ОДКБ второй раз не приедет.

Советники то остались.
В случае чего..
Россия нас не отдаст туркам и амереканцам..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
608
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 30.01.22 - 23:08
#8
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Это который был сьезд по нумерации или оны нынене нумеруюцца?
И где можно ознакомцца с материалами сьезда?
Кто-чо сказал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8551
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 01:48
#9
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Цитата:
Don Julio:
где можно ознакомцца с материалами сьезда? Кто-чо сказал?

Ты о своей Единой России сперва рассказал бы..
То, что узнал..
Сравним давай, с твоей Родиной, плюсы и минусы...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15192
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 03:16
#10
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Цитата:
Vit:
Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету

Ты прям как Ксения Собчак: ей так то пофиг на Крым, она злая что из-за Крыма хамон и фуагра стали санкционными продуктами :lol:
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