Отправлено: - 23:15

Vit:

Где местные? Не одного местного там не было и

Vit:

. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.

Цитата:Всмысле с форума? Походу-да, не было. Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.Цитата:Ключевое слово- надеюсь. Ну и оставайся при своих. Как грицца.