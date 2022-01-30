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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:41
#8431
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Цитата:
maxsaf:
Согласен. Срочная армия это так. Просто научит в руках автомат держать. Армия должна быть профи! Такая от которой любой боевик должен в коленях трястистись от страха. А не та которую непонятные бандиты издеваются над солдатами и при этом снимают на видео. . Надеюсь министры подумают и исправят этот косяк. А то как то не ловко за нашу армию
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15191
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:51
#8432
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Цитата:
Don Julio:
Не хочет Президент признавать, что они местные.

Во во
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:54
#8433
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Где сдают тесты на короновирус?
У нас двое детей что то заболели, резко так, один вакцинированный
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:00
#8434
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Цитата:
Don Julio:
Где местные? Не одного местного там не было и тем более убивало мирных . Местные это доброй души люди. Накормят и спать уложат. Это всё приезжие из югов. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15191
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:05
#8435
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Цитата:
Vit:
Не одного местного там не было

Хахаха :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:15
#8436
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Цитата:
maxsaf:

А че хаха . Местные дома сидели. Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш. А потом чет пошло не так, мамку которая кормила её и грабанули . Ну это нормально, не жалко.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:15
#8437
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Цитата:
Vit:
Где местные? Не одного местного там не было и

Всмысле с форума? Походу-да, не было. Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.
Цитата:
Vit:
. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.

Ключевое слово- надеюсь. Ну и оставайся при своих. Как грицца.
:oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15191
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:20
#8438
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Цитата:
Vit:
А че хаха . Местные дома сидели.

Спроси Абайку, кто эти бесчинства творил, и где он сидел в тот момент.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15191
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:22
#8439
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Цитата:
Vit:
Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш

Цитата:
Don Julio:
Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.

Не, он пиво разносил )) говорят же что протестующие выпимши были :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2796
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:26
#8440
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Цитата:
Vit:
Ну незнаю ,гости у него клёвые. Слушаю многих . Не которые ваще высший пилотаж мутят


Соглашусь!
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др.
Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же).
Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :lol)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:29
#8441
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Цитата:
111:
Я в Олимпе делал. Ну это давно было. Щас как этот процес идёт незнаю ну ради детей можно платно замутить без очереди. Главное не поникуй. Все болели . Ну как бы дети ковидом не должны болеть вроде их эта болезнь стороной проходит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:34
#8442
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Цитата:
Vit:
Ну это давно было

Спасибо, завтра старшего туда отправим, тем более что судя по карте это где то рядом, Баймагамбетова 183, нам знать надо, как бы деда в Рудном не заразить
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:45
#8443
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Цитата:
Vit:
Скоро моего ребёнка в армию хотять забрать

Можно скоренько его женить на многодетной кухарке, тогда могут не забрать, как отцифрованного.
Ну, а вообще, везде надо искать положительное зерно! Если пойдет, то выучит команды по-казахски. Да и вообще-язык. Вон отцифрованный говорит, его очередной родственник, пришел с армии, и с тех пор всем песни всем поет, на госязыке.
Цитата:
111:
Где сдают тесты на короновирус?

Ну ты и вопросы задаешь!
Это же секретные сведения, а ты же подписку тому-сам-знаешь-кому давал. Нельзя же разглашать, сам гугли!
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8550
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:48
#8444
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Цитата:
Don Julio:
Это же секретные сведения

Не понял.
У тебя на Родине так?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:50
#8445
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Цитата:
Don Julio:

Я не в мешиваюсь. Как сам решит так и будет. При любом раскладе я дома, и всегда мои двери для сына открыты.
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