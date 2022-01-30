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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:41
Цитата:
maxsaf:Согласен. Срочная армия это так. Просто научит в руках автомат держать. Армия должна быть профи! Такая от которой любой боевик должен в коленях трястистись от страха. А не та которую непонятные бандиты издеваются над солдатами и при этом снимают на видео. . Надеюсь министры подумают и исправят этот косяк. А то как то не ловко за нашу армию
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:51
Цитата:
Во во
Don Julio:
Не хочет Президент признавать, что они местные.
Не хочет Президент признавать, что они местные.
Во во
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 22:54
Где сдают тесты на короновирус?
У нас двое детей что то заболели, резко так, один вакцинированный
У нас двое детей что то заболели, резко так, один вакцинированный
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:00
Цитата:
Don Julio:Где местные? Не одного местного там не было и тем более убивало мирных . Местные это доброй души люди. Накормят и спать уложат. Это всё приезжие из югов. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:05
Цитата:
Хахаха
Vit:
Не одного местного там не было
Не одного местного там не было
Хахаха
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:15
Цитата:
А че хаха . Местные дома сидели. Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш. А потом чет пошло не так, мамку которая кормила её и грабанули . Ну это нормально, не жалко.
maxsaf:
А че хаха . Местные дома сидели. Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш. А потом чет пошло не так, мамку которая кормила её и грабанули . Ну это нормально, не жалко.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:15
Цитата:
Всмысле с форума? Походу-да, не было. Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.
Цитата:
Ключевое слово- надеюсь. Ну и оставайся при своих. Как грицца.
Vit:
Где местные? Не одного местного там не было и
Где местные? Не одного местного там не было и
Всмысле с форума? Походу-да, не было. Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.
Цитата:
Vit:
. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.
. Не когда не один казах на такое не пойдут. Был жил у разных. Это были чужие.надеюсь я не ошибаюсь.
Ключевое слово- надеюсь. Ну и оставайся при своих. Как грицца.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:20
Цитата:
Спроси Абайку, кто эти бесчинства творил, и где он сидел в тот момент.
Vit:
А че хаха . Местные дома сидели.
А че хаха . Местные дома сидели.
Спроси Абайку, кто эти бесчинства творил, и где он сидел в тот момент.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:22
Цитата:
Цитата:
Не, он пиво разносил )) говорят же что протестующие выпимши были
Vit:
Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш
Ну да было пару барашек разносили воду, шурпу, Беш
Цитата:
Don Julio:
Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.
Отцыфрованный, местный знаменитый батыр, и тот, прячась на полу балкона, уничтожал врагов- пиво разливное и бутилированное.
Не, он пиво разносил )) говорят же что протестующие выпимши были
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2796
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:26
Цитата:
Соглашусь!
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др.
Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же).
Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :lol)
Vit:
Ну незнаю ,гости у него клёвые. Слушаю многих . Не которые ваще высший пилотаж мутят
Ну незнаю ,гости у него клёвые. Слушаю многих . Не которые ваще высший пилотаж мутят
Соглашусь!
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др.
Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же).
Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :lol)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:29
Цитата:
111:Я в Олимпе делал. Ну это давно было. Щас как этот процес идёт незнаю ну ради детей можно платно замутить без очереди. Главное не поникуй. Все болели . Ну как бы дети ковидом не должны болеть вроде их эта болезнь стороной проходит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:34
Цитата:
Спасибо, завтра старшего туда отправим, тем более что судя по карте это где то рядом, Баймагамбетова 183, нам знать надо, как бы деда в Рудном не заразить
Vit:
Ну это давно было
Ну это давно было
Спасибо, завтра старшего туда отправим, тем более что судя по карте это где то рядом, Баймагамбетова 183, нам знать надо, как бы деда в Рудном не заразить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:45
Цитата:
Можно скоренько его женить на многодетной кухарке, тогда могут не забрать, как отцифрованного.
Ну, а вообще, везде надо искать положительное зерно! Если пойдет, то выучит команды по-казахски. Да и вообще-язык. Вон отцифрованный говорит, его очередной родственник, пришел с армии, и с тех пор всем песни всем поет, на госязыке.
Цитата:
Ну ты и вопросы задаешь!
Это же секретные сведения, а ты же подписку тому-сам-знаешь-кому давал. Нельзя же разглашать, сам гугли!
Vit:
Скоро моего ребёнка в армию хотять забрать
Скоро моего ребёнка в армию хотять забрать
Можно скоренько его женить на многодетной кухарке, тогда могут не забрать, как отцифрованного.
Ну, а вообще, везде надо искать положительное зерно! Если пойдет, то выучит команды по-казахски. Да и вообще-язык. Вон отцифрованный говорит, его очередной родственник, пришел с армии, и с тех пор всем песни всем поет, на госязыке.
Цитата:
111:
Где сдают тесты на короновирус?
Где сдают тесты на короновирус?
Ну ты и вопросы задаешь!
Это же секретные сведения, а ты же подписку тому-сам-знаешь-кому давал. Нельзя же разглашать, сам гугли!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:48
Цитата:
Не понял.
У тебя на Родине так?
Don Julio:
Это же секретные сведения
Это же секретные сведения
Не понял.
У тебя на Родине так?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:50
Цитата:
Я не в мешиваюсь. Как сам решит так и будет. При любом раскладе я дома, и всегда мои двери для сына открыты.
Don Julio:
Я не в мешиваюсь. Как сам решит так и будет. При любом раскладе я дома, и всегда мои двери для сына открыты.
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