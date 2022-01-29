Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...

Отправлено: - 18:56

Мне показалось или и вправду, повстанцы громили офисы этой ненавистной партии кажется ещё несколько лет назад. Почему бы вообще не отменить как тогда запретили КПСС. Я не приветствую ни одного лозунга и презираю всех кто что-то говорит про нуротан...