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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 09:33
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Рассматривая площадные фотографии недавних событий, поймала себя на мысли, что никогда не видела таким растерянным акима Костанайской области. А ведь всего-то и надо, что вовремя услышать запросы своего населения.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
806
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:05
#15
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Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять? Здравый смысл отнимается вместе с должностью? Вернуть время на свое место!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8122
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:12
#16
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Цитата:
Vit:
А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.

По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?

Цитата:
Vit:
вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.

Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.
И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10869
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:26
#17
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Цитата:
yudjin:
Юд мне если честно всё равно на перевод стрелок) у меня не нормированый рабочий день. Ну если будет например областное голосование. Я поставлю против. Поставлю за если астана тоже будет сдвигать время. Мне так удобно под Астану. А на счёт природных часов, я их не чувствую. Бывает что за сутки я три часовых поясов прохожу)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8441
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 17:42
#18
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Цитата:
yudjin:
а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит

Мозг в 8 утра спит только у детей? :lol,или у взрослых тоже?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
607
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:04
#19
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Стремно мракобесам доказывать, что в сутках 24 часа, в метре- 100 сантиметров. Юг- на юге, а запад- на западе.
Цитата:
Дантист:
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять?

Так ненароком, случайно, в Казахстане была изобретена машина времени.
;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10869
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:11
#20
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Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию а не о нафиг не кому не нужному времени.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8547
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:20
#21
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Цитата:
Добринцофф:
с водителем зомби?

Те в 4 утра встают.
По работе в такси знаю.
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