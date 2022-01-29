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"Добрые" хозяева
"Добрые" хозяева
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43434
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть.
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"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:00
Я тоже - разведённый,был...
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:11
Я не знаю людей на форуме,Абайка95 о некоторых рассказал))) Мне больше по душе те страны, в которых я побывал по службе. У них даже слово развод не существует. Дети собственность племени. Войны, опасные охоты постоянно выбивают численность мужчин племени.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:24
Цитата:
Когда разощелся, не слыхал про твой развод, теперь живешь один?
drakon:
Когда разощелся, не слыхал про твой развод, теперь живешь один?
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:27
Цитата:
Цитата:
А про меня, ничего не - говорил?...
Доктор СИЗО:
не слыхал про твой развод,
не слыхал про твой развод,
Цитата:
Доктор СИЗО:
Абайка95 о некоторых рассказал))
Абайка95 о некоторых рассказал))
А про меня, ничего не - говорил?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8544
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:27
Комментарий удален модератором.
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:30
Комментарий удален модератором.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 19:37
О живодеры поотписывались о способах избавления. Видимо, большой опыт
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 19:56
Комментарий удален модератором.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:12
Комментарий удален модератором.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:18
Пока ты проходишь модерацию , я ещё одну историю знаю не в инете прочитаную . В городе Тобол. Овчарка загрызла маленького ребёнка. Просто знаю отца, был потом там. Он эту собаку потом просто топором разрубил. Но поздно же . Ребёнка не вернуть
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:21
А вы можите и дальше верить историям когда собаки в войну хозяев кормили зайцами. Во-первых на такое способна только дресированая собака поймать зайца! . Одна из милиона.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:27
Комментарий удален модератором.
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:29
Цитата:
Там часто бывают такие истории, я лежал в райбольнице. Там родителю велели принести что то, от собаки, которая покусала ихнего ребенка. Папаша голову собаки принес на анализ.Медики ошалели от такой жестокости!
Vit:
Там часто бывают такие истории, я лежал в райбольнице. Там родителю велели принести что то, от собаки, которая покусала ихнего ребенка. Папаша голову собаки принес на анализ.Медики ошалели от такой жестокости!
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 21:19
Цитата:
Доктор СИЗО:Молодец папаша. Уважение ему . Я почему не навижу собак друзей много. У однокласника бывшего собака которую кормили .дочку поранила, шрам сделала на щеке. Может и не специально А это девочка же, они любят быть красивыми, эт не мы небритые. Тоже принял решение. Убил. Всё ваши собаки это подпольные крысы которые ждут свой час.
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