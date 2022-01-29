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≡ "Добрые" хозяева
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
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Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24043
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:00
#15
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Я тоже - разведённый,был... 8-) :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4908
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:11
#16
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Я не знаю людей на форуме,Абайка95 о некоторых рассказал))) Мне больше по душе те страны, в которых я побывал по службе. У них даже слово развод не существует. Дети собственность племени. Войны, опасные охоты постоянно выбивают численность мужчин племени.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4908
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:24
#17
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Цитата:
drakon:

Когда разощелся, не слыхал про твой развод, теперь живешь один?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24043
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:27
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
не слыхал про твой развод,

Цитата:
Доктор СИЗО:
Абайка95 о некоторых рассказал))

А про меня, ничего не - говорил?... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:27
#19
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24043
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 17:30
#20
Комментарий удален модератором.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
86
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 19:37
#21
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О живодеры поотписывались о способах избавления. Видимо, большой опыт
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 19:56
#22
Комментарий удален модератором.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
86
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:12
#23
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:18
#24
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Пока ты проходишь модерацию , я ещё одну историю знаю не в инете прочитаную . В городе Тобол. Овчарка загрызла маленького ребёнка. Просто знаю отца, был потом там. Он эту собаку потом просто топором разрубил. Но поздно же . Ребёнка не вернуть
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:21
#25
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А вы можите и дальше верить историям когда собаки в войну хозяев кормили зайцами. Во-первых на такое способна только дресированая собака поймать зайца! . Одна из милиона.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
86
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:27
#26
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4908
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 20:29
#27
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Цитата:
Vit:

Там часто бывают такие истории, я лежал в райбольнице. Там родителю велели принести что то, от собаки, которая покусала ихнего ребенка. Папаша голову собаки принес на анализ.Медики ошалели от такой жестокости!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
"Добрые" хозяева
Отправлено: 30.01.22 - 21:19
#28
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Молодец папаша. Уважение ему . Я почему не навижу собак друзей много. У однокласника бывшего собака которую кормили .дочку поранила, шрам сделала на щеке. Может и не специально А это девочка же, они любят быть красивыми, эт не мы небритые. Тоже принял решение. Убил. Всё ваши собаки это подпольные крысы которые ждут свой час.
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