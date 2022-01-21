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"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43434
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 14:07
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять. Кроме того, Президент Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.
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Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 14:07
только через 30 лет заметили, что клерки из отделов статистики впаривали "филькину грамоту" делая отчёты не по факту, а по заказу..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15183
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 14:29
Вот вам и доход по 500 тыщ в среднем...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8544
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 15:15
Красавчик, за это он достоин Уважения..
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 17:10
Цитата:
Так элита должна работать на благо страны, а не на благо своего кармана. Иначе это никакая не элита, а временщики грабители. Законы нужно лоббировать не в чью-то пользу, а смотреть, какой ущерб будет нанесен экономике от очередной придумки новоявленных эффективных манагеров. Акиматы должны заниматься делом, а не придумывать неисполнимые приказы и потом гонять с проверками по городам и весям, нагоняя жути и выколачивая штрафы из вялотекущего бизнеса.
Давеча знакомый прислал фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем, хотя вовсю кричим о цифровизации и благоустройстве. Из-за этого и среди обывателей появляются временщиковые настроения, типа сегодня урву от общего пирога, а завтра хоть трава не расти. Вот так и живём, боремся за удешевление хлеба на 5 тенге, а из-за бесхозяйственности спускаем в унитаз миллионы.
NG.kz:
Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.
Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.
Так элита должна работать на благо страны, а не на благо своего кармана. Иначе это никакая не элита, а временщики грабители. Законы нужно лоббировать не в чью-то пользу, а смотреть, какой ущерб будет нанесен экономике от очередной придумки новоявленных эффективных манагеров. Акиматы должны заниматься делом, а не придумывать неисполнимые приказы и потом гонять с проверками по городам и весям, нагоняя жути и выколачивая штрафы из вялотекущего бизнеса.
Давеча знакомый прислал фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем, хотя вовсю кричим о цифровизации и благоустройстве. Из-за этого и среди обывателей появляются временщиковые настроения, типа сегодня урву от общего пирога, а завтра хоть трава не расти. Вот так и живём, боремся за удешевление хлеба на 5 тенге, а из-за бесхозяйственности спускаем в унитаз миллионы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2436
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 20:50
Цитата:
Можно узнать, что это за фотография и что она иллюстрирует? Вроде по оценкам международных экспертов в сфере именно цифровизации: Казахстан лидирует в этой области, именно среди стран СНГ.
Многие свои производственные вопросы: заявки в гос.органы, их ответы; банковские процедуры, переводы, перечисления; заявка на субсидии, их получение; оферта между хоз. субьектами; - всё это я делаю удалённо и с помощью ЭЦП, не выходя из дома.
Маркс:
фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем,
фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем,
Можно узнать, что это за фотография и что она иллюстрирует? Вроде по оценкам международных экспертов в сфере именно цифровизации: Казахстан лидирует в этой области, именно среди стран СНГ.
Многие свои производственные вопросы: заявки в гос.органы, их ответы; банковские процедуры, переводы, перечисления; заявка на субсидии, их получение; оферта между хоз. субьектами; - всё это я делаю удалённо и с помощью ЭЦП, не выходя из дома.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24043
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 21:00
Цитата:
Ну, подумаешь, один Нолик - лишний...
maxsaf:
Вот вам и доход по 500 тыщ в среднем...
Вот вам и доход по 500 тыщ в среднем...
Ну, подумаешь, один Нолик - лишний...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2436
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 21:02
Из 162 человека, минусуем многочисленных родственников экс президента , я думаю это примерно 87 человек, как минимум.Почему так посчитал: на встрече с Токаевым было приглашено 75 человек.
Тогда выходит, что: - 75 человек контролируют 25% богатств страны; 87 - человек ещё и надо думать, самые привлекательные 25%, ну и остальные лузеры ( такие как Добринцов, 111, МСБ в том числе и я) в количестве 19 000 000 человек - остальные жалкие и непривлекательные 50%.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2022 - 21:22]
[Исправлено: ACROS, 21.01.2022 - 21:23]
Тогда выходит, что: - 75 человек контролируют 25% богатств страны; 87 - человек ещё и надо думать, самые привлекательные 25%, ну и остальные лузеры ( такие как Добринцов, 111, МСБ в том числе и я) в количестве 19 000 000 человек - остальные жалкие и непривлекательные 50%.
[Исправлено: ACROS, 21.01.2022 - 21:22]
[Исправлено: ACROS, 21.01.2022 - 21:23]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 111
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 23:07
Я бы статью чуть-чуть подправил бы.. что бы народ не дразнить.. я о 50000 тенге и 1300 долларей... но помечтать бы...)) курс был бы огонь.. за 38.5 тенге бы 1 доллар.. ммм...как бы жили бы неплохо.. эх.. мечты, мечты...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 602
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 23:16
Классика жанра!
Нерадивые горожане игнорируют законы эволюции, которые гласят:
Цитата:
(Ильф и Петров ''Золотой теленок'')
Нерадивые горожане игнорируют законы эволюции, которые гласят:
Цитата:
Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много.
(Ильф и Петров ''Золотой теленок'')
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 22.01.22 - 08:57
Цитата:
На фотографиях можно было увидеть уличное освещение. Зарядки usb в автобусах. Остановки с табло, на которых показывается информация о маршрутах, времени ожидания, прибытия на данную остановку. Новогоднее украшение города, вычищенные улицы. Ну и не думаю, что при этом банковские процедуры или МФЦ у них работают хуже, чем у нас, хотя и утверждать не буду - на фотках этого точно не было.
ACROS:
Можно узнать, что это за фотография и что она иллюстрирует?
Можно узнать, что это за фотография и что она иллюстрирует?
На фотографиях можно было увидеть уличное освещение. Зарядки usb в автобусах. Остановки с табло, на которых показывается информация о маршрутах, времени ожидания, прибытия на данную остановку. Новогоднее украшение города, вычищенные улицы. Ну и не думаю, что при этом банковские процедуры или МФЦ у них работают хуже, чем у нас, хотя и утверждать не буду - на фотках этого точно не было.
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 24.01.22 - 10:28
Цитата:
Вы всё не правильно поняли 1300 американских руплей.. В ГОД !!! не велика сумма за труд...но это суровая действительность
Неравнодушный гражданин:
курс был бы огонь.. за 38.5 тенге бы 1 доллар..
курс был бы огонь.. за 38.5 тенге бы 1 доллар..
Вы всё не правильно поняли 1300 американских руплей.. В ГОД !!! не велика сумма за труд...но это суровая действительность
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2628
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 30.01.22 - 21:13
Серый Марику говорил, мол пивная твоя голова. По аналогии Виталий - дорожная твоя голова!
Пожалуйста, выше со статьей ознакомься, президент говорит доходы половины населения не превышают более 50 000 тенге...
[Исправлено: Kairat stayer, 30.01.2022 - 21:14]
Пожалуйста, выше со статьей ознакомься, президент говорит доходы половины населения не превышают более 50 000 тенге...
[Исправлено: Kairat stayer, 30.01.2022 - 21:14]
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