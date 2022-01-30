Отправлено: - 20:52

Vit:

Завязывай. Уж кто но ты точно понимаешь. Что эти третьи силы изначально подстегнули барашек на плошадь. Мол давайте бунтуйте.

Цитата:На мой взгляд не нужно узко мыслить, народ обнищал. Недавно заметка на новостной ленте была, там со слов президента доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять. Многие понимают, что нужны реформы для улучшения жизни населения.