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≡ О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
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В ходе интервью телеканалу "Хабар 24" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране. Ответы на этот и другие вопросы - в нашем обзоре.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
#1
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О пьющих советских или российских писателях, конечно красиво сказал, анекдот само собой, сравнение..
Сравнение с тем, что у нас там сидят такие же министры, депутаты и тд, практически бухие в доску и ничего не понимающие, что происходит в стране, но зато бурно пишущие законы, меняющие конституцию, оды восхваления..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 11:40
#2
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Кстати об одах или как их там
"Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях"
Это когда они воспитывались и как, при советской власти что ли или их матери и отцы учили их на карачках ползать перед богачами и чиновниками еще с детства?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5067
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 14:05
#3
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После бурных событий начало января пипл ожидали кардинальных мер и видимо обманулись. Многие ожидали революционных перестановок и увольнений, избавление от прошлого что привело к народному бунту. Однако воз и ныне там, подхалимы и казнокрады так и остались на местах, депутаты благодаря их решениям страна оказалась посмешищем на весь мир...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 18:25
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
что привело к народному бунту.

Народный бунт? Сайлау наверно просто пошутил. Больше 200 мирных людей трупов это только пока официально. Отрезанные головы . Это че сделали трактористы, таксисты которым зп задолжали? Или которые были не довольны подорожанием газа? Ты че
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2628
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 19:50
#5
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Цитата:
Vit:


В начале было как отмечает Сайлау, граждане вышли на мирные шествия, митинги. Далее третьие деструктивные силы вмешались в процесс, с вытикающими негативными последствиями.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 20:06
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
Завязывай. Уж кто но ты точно понимаешь. Что эти третьи силы изначально подстегнули барашек на плошадь. Мол давайте бунтуйте. А этим третьим силам пофиг сколько газ и яйца стоят в магазине
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2628
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 20:34
#7
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Цитата:
Vit:


С третьими силами правоохранительные органы разбираются, думаю, что попожже дадут дополнительные соответствующие разяснения.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2628
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 20:52
#8
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Цитата:
Vit:
Завязывай. Уж кто но ты точно понимаешь. Что эти третьи силы изначально подстегнули барашек на плошадь. Мол давайте бунтуйте.


На мой взгляд не нужно узко мыслить, народ обнищал. Недавно заметка на новостной ленте была, там со слов президента доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять. Многие понимают, что нужны реформы для улучшения жизни населения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10862
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 21:00
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Кто обнищал? Вчера по городу ходил. Иномарка на иномарке, ставить их не куда! Молодешь. сидит на лавочках в смартфонах сидит. В ТЦ март не проталкнутся . Скажи что пенсы нищие? У меня папа и мама пенсы. У обоих пенсия в норме, позволяют себе всё, внукам покупают всё и балуют их. Так что не надо тут майдан устраивать. Я и в россии постояно бываю и знаю как там живут. Серого волка не слушайте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15183
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 21:19
#10
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Цитата:
Vit:
Отрезанные головы . Это че сделали трактористы, таксисты которым зп задолжали? Или которые были не довольны подорожанием газа? Ты че

Во первых никто эти головы не видел. А во вторых конечно трактористы и таксисты такими вещами занимаются, а как ты думал? Спящие ячейки пока спят - введут самый обычный образ жизни. И трудности у них такие же. Или ты думал они целый день сидят, читают экстремистскую литературу, а деньги им с неба капают?))
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