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≡ С самого конца ценовой цепочки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 00:13
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Из существующих сегодня законных - самый жесткий. Утверждение на определенный срок предельных цен. В прошлом году он уже был опробован. Например, утверждалась предельная цена на растительное масло. Эффект был ниже ожидаемого. «Предельное» масло появлялось на полках магазинов редко, разбирали его быстро. Теперь государство замораживает цены на 7 видов продуктов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 00:13
#1
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На три месяца..
Ну потерпеть крупным то можно, мелким тяжко наверно..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8441
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 00:31
#2
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Цитата:
Торговля социально значимыми продуктами никогда не была для нас прибыльной, а нередко даже убыточной. Наценка на социальный хлеб, растительное масло и сейчас достигает 1-3%, на яйца и сахар - 3-5%, а учитывая затраты на доставку, упаковку, оплату труда, у нас наценки и вообще нет, но мы продолжаем торговать, потому что люди нуждаются в этих товарах, - сказала директор ТОО

Источник:

давайте уже не будем кривить душой,а начнём называть вещи своими именами,на молочку,сахар,хлеб,яйцо делают небольшую накрутку потому что это товары повседневного спроса,человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на социалку с лихвой отбивается.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 00:38
#3
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Цитата:
Добринцофф:
человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на

Иногда заметил, приходим просто за хлебом или картошкой..
Но ценник под 40 тысяч выходит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 11:51
#4
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А где ярмарки?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
531
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 27.01.22 - 12:32
#5
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Цитата:
Добринцофф:
давайте уже не будем кривить душой,а начнём называть вещи своими именами,на молочку,сахар,хлеб,яйцо делают небольшую накрутку потому что это товары повседневного спроса,человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на социалку с лихвой отбивается.


В итоге страдают мелкие магазинчики "у дома".

С другой стороны, уже сейчас один и тот же кетчуп в магазинчике у дома из-за "перераспределения наценки" стоит на 10% дешевле, чем в сетевом супермаркете. Вполне допускаю, что такими темпами через год буду покупать соц. товары в супермаркете, а все остальное - в магазинчике/ на Складской.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12037
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 28.01.22 - 00:59
#6
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В предыдущей стране с четырёх заглавных букв СССР боролись с ценами другим способом прямо здесь на Тоболе.
Создали три овощеводческих совхоза-гиганта. Притобольский, Краснопартизанский и Мичуринский. Область снабжала ещё и целую дюжину соседних.

А акунамататских воришек деревьев из Костаная можно только в пустыню Сахара посадить, чтоб проверить экспериментально расхожее выражение, что посади их в Сахару цены на песок регулировать - там песок исчезнет. :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10856
Re: С самого конца ценовой цепочки
Отправлено: 30.01.22 - 19:48
#7
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Цитата:
Серый волк:

Да у вас в рф тоже всё не гладко, разрушенные совхозы, колхоза . Ты живёшь под Москвой там ещё более как то шевелится экономика-работа! Ты когда последний раз кушал нормальную еду? Мясо, овощи? У вас всё уже давно химоза под Европу заточена. . А так почему люди решили что капуста, молоко, картоп, и яйки будут стоить 5 копеек. Там что б это всё выростить нужно лярды денег.
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