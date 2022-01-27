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Добринцофф:

человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на

Цитата:Иногда заметил, приходим просто за хлебом или картошкой..Но ценник под 40 тысяч выходит..