Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...

Отправлено: - 11:40

Кстати об одах или как их там

"Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях"

Это когда они воспитывались и как, при советской власти что ли или их матери и отцы учили их на карачках ползать перед богачами и чиновниками еще с детства?