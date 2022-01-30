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≡ О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
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В ходе интервью телеканалу "Хабар 24" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране. Ответы на этот и другие вопросы - в нашем обзоре.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
#1
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О пьющих советских или российских писателях, конечно красиво сказал, анекдот само собой, сравнение..
Сравнение с тем, что у нас там сидят такие же министры, депутаты и тд, практически бухие в доску и ничего не понимающие, что происходит в стране, но зато бурно пишущие законы, меняющие конституцию, оды восхваления..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8544
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 11:40
#2
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Кстати об одах или как их там
"Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях"
Это когда они воспитывались и как, при советской власти что ли или их матери и отцы учили их на карачках ползать перед богачами и чиновниками еще с детства?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5067
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 14:05
#3
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После бурных событий начало января пипл ожидали кардинальных мер и видимо обманулись. Многие ожидали революционных перестановок и увольнений, избавление от прошлого что привело к народному бунту. Однако воз и ныне там, подхалимы и казнокрады так и остались на местах, депутаты благодаря их решениям страна оказалась посмешищем на весь мир...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10856
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 18:25
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
что привело к народному бунту.

Народный бунт? Сайлау наверно просто пошутил. Больше 200 мирных людей трупов это только пока официально. Отрезанные головы . Это че сделали трактористы, таксисты которым зп задолжали? Или которые были не довольны подорожанием газа? Ты че
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2624
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 30.01.22 - 19:50
#5
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Цитата:
Vit:


В начале было как отмечает Сайлау, граждане вышли на мирные шествия, митинги. Далее третьие деструктивные силы вмешались в процесс, с вытикающими негативными последствиями.
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