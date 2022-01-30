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Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
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