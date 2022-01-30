Отправлено: - 15:13

сайлау курманов:



Цитата:Все время читаю от вас про рудненске колесо обозрения и диву даюсь! Сколько человек в тюрьмы из за него посадили уже! Что можно увидеть с него, если оно заработает, кроме дырявых крыш хрущевских пятиэтажек? Может, я что то не до понммаю?