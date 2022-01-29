Отправлено: - 16:39

Доктор СИЗО:

[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.01.2022 - 17:29]

Цитата:На форуме открыто только я говорил что разведён. Значит камень в мой огород был. Да? Так вот , дети мои одеты, накормлены. А помимо алиментов у них постояно бонусы. Смартфоны которые они каждый год разбивают. А я по новой покупаю когда нет ремонта. В школу одеваю полностью на 100% компьютеры. Младшему футболисту всякие сороконожки, поездки в Астану на соревнование оплачиваю. причём очень дорогие. Форм.Постояно наличку на шоколадки. Так что Доктор СИЗО меня сложно объявить плохим. Это всё бонусы А не алименты. Которые стабильно каждый месяц плачу, даже тогда когда 1.5 года назад по болезни ковида два месяца не работал но свой долг перед детьми исполнял.Правда есть одна проблема. Вечно недовольная мама.