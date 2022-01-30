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≡ Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Отправлено: 30.01.22 - 12:25
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Рабочая группа облмаслихата продлила прием документов у желающих вступить в общественный совет. Кандидаты могут отправить свои заявки с 31 января до 11 февраля включительно. Всего набирают 30 человек.
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S
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
53
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 12:25
#1
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С таким составом "рабочей группы" есть сомнения, что в областном общественном совете появятся люди, болеющие за народ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5067
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 14:13
#2
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Толку нет в этих обсуждениях, кто захочет тот протащит любую инициативу, любой проект. Вон колесо обозрение обсуждали, вся общественность города была против, однако вышло совсем по-другому. Куда ушли деньги никто не поймет (или помалкивает)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4907
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 15:13
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Все время читаю от вас про рудненске колесо обозрения и диву даюсь! Сколько человек в тюрьмы из за него посадили уже! Что можно увидеть с него, если оно заработает, кроме дырявых крыш хрущевских пятиэтажек? Может, я что то не до понммаю?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24043
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 15:36
#4
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Цитата:
Skeptic:
общественном совете появятся люди, болеющие за народ.

Да, Доктора СИЗО, нужно - выдвигать... :oops:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4907
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Отправлено: 30.01.22 - 16:09
#5
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Цитата:
drakon:

Бесплатно не работаю, отец имамом был на 2 района.Коран зачитывал, там написано. Если сделал добро даже нищему, отрежь несколько волосинок с его бороды, или его комзола, в коробочку спрячь подальше. Костер разжечь самому всегда пригодится!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10852
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Отправлено: 30.01.22 - 16:21
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:
250 000 раз делал добро. Делился своим. Но не разу волос с бороды не срезал. Вот где была ошибка?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24043
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Отправлено: 30.01.22 - 16:27
#7
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Бесплатно не работаю,

Корыстный, Нур Отановец.
Они все такие?... :lol: :-o
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S
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
53
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 18:03
#8
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Цитата:
drakon:
Да, Доктора СИЗО, нужно - выдвигать...

Выдвигаться может любой человек самостоятельно.
Заявление, анкета, справки об отсутствии судимости, о не состоянии на учёте в психиатрии и наркологии. Всё.
Дальше - собеседование в рабочей группе. И вот здесь упомянутые в статье господа будут чинить препятствия, дабы в Совет не прошли люди непослушные.
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