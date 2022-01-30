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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 561 из 561«1...559560561
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:27
#8401
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Вспомним немного лето..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:31
#8402
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Осенний дождь..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:43
#8403
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Вспомним солнце..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 09:10
#8404
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Цитата:
Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики-командиры, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией. ﻿

﻿Затем после того как правоохранительные органы перехватили инициативу, дали отпор, они были эвакуированы опять же через алматинский аэропорт. После чего аэропорт был сдан законным властям. ﻿

Это просто фейспалм
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 10:43
#8405
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Цитата:
maxsaf:

Вам до этого какое дело? Это все уже история минувшего времени! Или материалы уголовных дел! На суде все озвучат! Не морочьте головы своими домыслами!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 30.01.2022 - 10:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:02
#8406
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Цитата:
Доктор СИЗО:
На суде все озвучат!

На каком?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14877
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:02
#8407
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Цитата:
111:
Осенний дождь..

Красивое фото.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:07
#8408
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не морочьте головы своими домыслами!

Да какие уж тут домыслы... каша просто. :lol: сначала террористы (про количество уже молчу) обучались в горных лагерях. Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы). Побуянили, и опять улетели. Но чтобы больше не прилетали, решено молодых казахов выучить на технарей :lol: Вроде звучит правдоподобно :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:52
#8409
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Цитата:
maxsaf:

Личное оружие боевики в багаж сдали, или стюардессы разрешили в салон занести? Рейс лоукастерный был, или обычный пассажирский?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14877
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 15:52
#8410
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Цитата:
maxsaf:
Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы).

Токаев - дипломат. Если назвать город - это фактически предъявить стране взращивание террористов. А доказать это сложно, не находясь в той стране.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:01
#8411
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Цитата:
Victor Yang:
за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой.


Цитата:
111:
Набрал после около 20ти.. А вот целенаправленно худеть, нет силы воли блин..


drakon
У меня, сейчас 97 кг.

Капец!
Наши мужчины-то (форумчане) толстяки, оказывается, и чревоугодники! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:04
#8412
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Цитата:
Victor Yang:
111: Осенний дождь.. Красивое фото.


Тоже понравилась фотка!
Такой чистый уютный миг осени!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:06
#8413
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Цитата:
таноми52:
У меня щас 100 кг. Когда в прошлом году болел ковидом, после выписки дома звешивашся, у меня напольные весы. 90кг. За год получается сново набрал. Блин не кушаю много. Утром каша. Днём суп, обычно борщ( люблю борщ) вечером рыба. Незнаю наверно сбой в организме
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:08
#8414
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Чай без сахара пью. Обычно у меня 2-3 вида от зелёного до разных на травах. Вот так
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