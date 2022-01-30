Отправлено: - 15:52

maxsaf:

Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы).

Цитата:Токаев - дипломат. Если назвать город - это фактически предъявить стране взращивание террористов. А доказать это сложно, не находясь в той стране.