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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:27
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:31
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:43
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 09:10
Цитата:
Это просто фейспалм
Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики-командиры, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией.
Затем после того как правоохранительные органы перехватили инициативу, дали отпор, они были эвакуированы опять же через алматинский аэропорт. После чего аэропорт был сдан законным властям.
Затем после того как правоохранительные органы перехватили инициативу, дали отпор, они были эвакуированы опять же через алматинский аэропорт. После чего аэропорт был сдан законным властям.
Это просто фейспалм
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 10:43
Цитата:
Вам до этого какое дело? Это все уже история минувшего времени! Или материалы уголовных дел! На суде все озвучат! Не морочьте головы своими домыслами!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 30.01.2022 - 10:46]
maxsaf:
Вам до этого какое дело? Это все уже история минувшего времени! Или материалы уголовных дел! На суде все озвучат! Не морочьте головы своими домыслами!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 30.01.2022 - 10:46]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:02
Цитата:
На каком?
Доктор СИЗО:
На суде все озвучат!
На суде все озвучат!
На каком?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:02
Цитата:
Красивое фото.
111:
Осенний дождь..
Осенний дождь..
Красивое фото.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:07
Цитата:
Да какие уж тут домыслы... каша просто. сначала террористы (про количество уже молчу) обучались в горных лагерях. Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы). Побуянили, и опять улетели. Но чтобы больше не прилетали, решено молодых казахов выучить на технарей Вроде звучит правдоподобно
Доктор СИЗО:
Не морочьте головы своими домыслами!
Не морочьте головы своими домыслами!
Да какие уж тут домыслы... каша просто. сначала террористы (про количество уже молчу) обучались в горных лагерях. Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы). Побуянили, и опять улетели. Но чтобы больше не прилетали, решено молодых казахов выучить на технарей Вроде звучит правдоподобно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 14:52
Цитата:
Личное оружие боевики в багаж сдали, или стюардессы разрешили в салон занести? Рейс лоукастерный был, или обычный пассажирский?
maxsaf:
Личное оружие боевики в багаж сдали, или стюардессы разрешили в салон занести? Рейс лоукастерный был, или обычный пассажирский?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 15:52
Цитата:
Токаев - дипломат. Если назвать город - это фактически предъявить стране взращивание террористов. А доказать это сложно, не находясь в той стране.
maxsaf:
Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы).
Потом прилетели из какого-то города, который нельзя называть (конечно нельзя, еще бы).
Токаев - дипломат. Если назвать город - это фактически предъявить стране взращивание террористов. А доказать это сложно, не находясь в той стране.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:01
Цитата:
Цитата:
drakon
У меня, сейчас 97 кг.
Капец!
Наши мужчины-то (форумчане) толстяки, оказывается, и чревоугодники!
Victor Yang:
за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой.
за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой.
Цитата:
111:
Набрал после около 20ти.. А вот целенаправленно худеть, нет силы воли блин..
Набрал после около 20ти.. А вот целенаправленно худеть, нет силы воли блин..
drakon
У меня, сейчас 97 кг.
Капец!
Наши мужчины-то (форумчане) толстяки, оказывается, и чревоугодники!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:04
Цитата:
Тоже понравилась фотка!
Такой чистый уютный миг осени!
Victor Yang:
111: Осенний дождь.. Красивое фото.
111: Осенний дождь.. Красивое фото.
Тоже понравилась фотка!
Такой чистый уютный миг осени!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:06
Цитата:
таноми52:У меня щас 100 кг. Когда в прошлом году болел ковидом, после выписки дома звешивашся, у меня напольные весы. 90кг. За год получается сново набрал. Блин не кушаю много. Утром каша. Днём суп, обычно борщ( люблю борщ) вечером рыба. Незнаю наверно сбой в организме
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 16:08
Чай без сахара пью. Обычно у меня 2-3 вида от зелёного до разных на травах. Вот так
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