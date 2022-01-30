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≡ Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в общественный совет Костанайской области продлили на 12 дней
Отправлено: 30.01.22 - 12:25
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Рабочая группа облмаслихата продлила прием документов у желающих вступить в общественный совет. Кандидаты могут отправить свои заявки с 31 января до 11 февраля включительно. Всего набирают 30 человек.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
52
Re: Обсуждать бюджет и вносить правки - Приём заявок в...
Отправлено: 30.01.22 - 12:25
#1
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С таким составом "рабочей группы" есть сомнения, что в областном общественном совете появятся люди, болеющие за народ.
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