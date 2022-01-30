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Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43434
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 09:33
Рассматривая площадные фотографии недавних событий, поймала себя на мысли, что никогда не видела таким растерянным акима Костанайской области. А ведь всего-то и надо, что вовремя услышать запросы своего населения.
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 09:33
Ей богу, возможно я чего-то недопонимаю, но сколько себя помню я и в школу легко поднимался и на работу, так и сейчас. Сегодня воскресенье и я по привычке с семи утра сижу за компом, хорошо никуда не тороплюсь. Пойду курям насыплю, кошек накормлю, собаку выпущу гулять. Эти проблемы что пишет автор уже много раз меня как бы и не трогают, очень странно ....
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 34
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:17
Читаю статьи ,коммениарии к ним и ловлю себя на мысли что для некоторых комментаторов писать это работа, причем хорошо оплачиваемая.А уж когда они начинают между собой перепираться даже и не читаю неинтересно. Почему бы не созвониться и переговорить. Есть вацап. Значит эта инфа для нас? Некоторые не хотят видеть очевидных вещей. Да можно конечно встать в семь утра потихоньку сходить к курам собакам посидеть за компом, а потом можно опять прилечь, но основная масса людей идет на работу Работать, передвигаясь по темноте и сугробам. Для кого то ложиться в три часа ночи и встать в шесть это норма, но это не значит что это правильно и мы на них должны ориентироваться. И совсем уж отдельный разговор о детях которые в 8 часов должны быть в школе. Норма это когда человек ложиться в темноте и встаёт с рассветом и в течении дня делает дела , работает, принимает решения. И вообще так решила природа а с ней не поспоришь..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2792
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:30
Цитата:
Толково!
Тоже всегда на стороне природы1
71422:
Норма это когда человек ложиться в темноте и встаёт с рассветом и в течении дня делает дела , работает, принимает решения. И вообще так решила природа а с ней не поспоришь..
Норма это когда человек ложиться в темноте и встаёт с рассветом и в течении дня делает дела , работает, принимает решения. И вообще так решила природа а с ней не поспоришь..
Толково!
Тоже всегда на стороне природы1
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:31
[u]а потом можно опять прилечь
На мой взгляд , то что вы предлагаете уже кряду несколько лет , несущественная проблема. Подумаешь не выспался, так рано дождитесь. Многие не могут уснуть, так видимо не устают. Например, я очень много работаю и к десяти вечера глаза просто слипаются. На следующей неделе начинается показ нового сериала - цыпленок жаренный называется. Хотел бы я посмотреть, но так поздно его подают ...
На мой взгляд , то что вы предлагаете уже кряду несколько лет , несущественная проблема. Подумаешь не выспался, так рано дождитесь. Многие не могут уснуть, так видимо не устают. Например, я очень много работаю и к десяти вечера глаза просто слипаются. На следующей неделе начинается показ нового сериала - цыпленок жаренный называется. Хотел бы я посмотреть, но так поздно его подают ...
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:52
У кого в руке молоток, тому весь мир кажется гвоздями.
В статье решение всех проблем одним способом:
Не действует вакцина? - переводи часы!
Люди хамят вокруг? Во всем виноваты часы!
Если в семье смерть - ищите тех кто не перевёл часы. Если в стране госпереворот, ну ясно же, перевели бы вовремя часы - никаких 20000 террористов не было бы. Они бы не понадобились. Были бы мир, любовь и процветание! И кто вообще подсунул Токаеву эту идею с террористами, когда всё так очевидно, достаточно было посмотреть на акима Костаная, чтобы всё понять.
Насчёт шлаков не совсем понял, это если перевести часы утром будешь просыпаться на куче золы высыпавшейся из организма?
В статье решение всех проблем одним способом:
Не действует вакцина? - переводи часы!
Люди хамят вокруг? Во всем виноваты часы!
Если в семье смерть - ищите тех кто не перевёл часы. Если в стране госпереворот, ну ясно же, перевели бы вовремя часы - никаких 20000 террористов не было бы. Они бы не понадобились. Были бы мир, любовь и процветание! И кто вообще подсунул Токаеву эту идею с террористами, когда всё так очевидно, достаточно было посмотреть на акима Костаная, чтобы всё понять.
Насчёт шлаков не совсем понял, это если перевести часы утром будешь просыпаться на куче золы высыпавшейся из организма?
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:53
Что вы тут недоговариваите с этими часами. Я если устал могу спать лечь в любое время и сон час устроить могу. . И пофиг сколько щас на часах. А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой. Так что давайте так сделаем. Пока мой ходит во вторую смену часы передвинем под него. А потом когда его переведут в первую смену, сново сдвинем.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 10:56
Цитата:
Ну если вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
Р. S. Свои личные часы в эту зиму перевела на час назад и ощутила на себе, как жизнь раскрасилась новыми красками: встаю с удовольствием и отдохнувшая. У кого есть такая возможность, присоединяйтесь! Другим придется подождать
Ну если вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8543
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 11:28
Р. S. Свои личные часы в эту зиму перевела на час назад и ощутила на себе, как жизнь раскрасилась новыми красками: встаю с удовольствием и отдохнувшая.
Мало.
Мне надо перевести часы хотя бы на 5-6 часов назад, чтобы ложиться наконец часов в 23.00..
Тоже хочется акиму нашему в лицо сказать, до чего же ты довел нас..
И правильно, митинги по всей стране..
А всего то, надо было выспаться людям и они бы не заметили повышения цен..
Мало.
Мне надо перевести часы хотя бы на 5-6 часов назад, чтобы ложиться наконец часов в 23.00..
Тоже хочется акиму нашему в лицо сказать, до чего же ты довел нас..
И правильно, митинги по всей стране..
А всего то, надо было выспаться людям и они бы не заметили повышения цен..
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 11:46
Боксер (ломовая лошадь) вызывал всеобщее восхищение. Он и при Джонсе работал на совесть, а сейчас, казалось, трудился за троих. Бывали дни, когда едва ли не всё на ферме ложилось на его плечи. С утра до ночи он что-то тянул, что-то толкал и всегда оказывался там, где было тяжелей. Он даже договорился с одним из петухов, чтобы тот по утрам будил его на полчаса раньше, чем остальных, и до начала трудового дня вкалывал там, где особенно требовалась его сила. "Я буду работать еще упорней!" - приговаривал он, встречаясь с любой трудностью, с любой неудачей. Эта фраза стала его девизом.Оруэлл, Скотный двор.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2674
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 12:05
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 52
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 12:27
Как обычно, основной и единственный аргУмент противников здравого смысла - "мы привыкли!"
Их в тюремные условия отправь, они через месяц заявят: "Мы привыкли!"
...
И когда область вернётся в свой часовой пояс, они "не заметят" улучшения экологии жизни. Их заклинание "мы привыкли!" - объяснение всему.
[Исправлено: Skeptic, 30.01.2022 - 12:30]
Их в тюремные условия отправь, они через месяц заявят: "Мы привыкли!"
...
И когда область вернётся в свой часовой пояс, они "не заметят" улучшения экологии жизни. Их заклинание "мы привыкли!" - объяснение всему.
[Исправлено: Skeptic, 30.01.2022 - 12:30]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8440
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 13:28
Если на работу вставать к Цитата:
Если на работу надо идти к 8утра,то вставать надо в 6 утра и зимой при любом раскладе будет темно.
Перестаньте уже обманывать себя и людей.
71422:
но основная масса людей идет на работу Работать, передвигаясь по темноте и сугробам.
но основная масса людей идет на работу Работать, передвигаясь по темноте и сугробам.
Если на работу надо идти к 8утра,то вставать надо в 6 утра и зимой при любом раскладе будет темно.
Перестаньте уже обманывать себя и людей.
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