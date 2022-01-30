Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости

Отправлено: - 10:17

Читаю статьи ,коммениарии к ним и ловлю себя на мысли что для некоторых комментаторов писать это работа, причем хорошо оплачиваемая.А уж когда они начинают между собой перепираться даже и не читаю неинтересно. Почему бы не созвониться и переговорить. Есть вацап. Значит эта инфа для нас? Некоторые не хотят видеть очевидных вещей. Да можно конечно встать в семь утра потихоньку сходить к курам собакам посидеть за компом, а потом можно опять прилечь, но основная масса людей идет на работу Работать, передвигаясь по темноте и сугробам. Для кого то ложиться в три часа ночи и встать в шесть это норма, но это не значит что это правильно и мы на них должны ориентироваться. И совсем уж отдельный разговор о детях которые в 8 часов должны быть в школе. Норма это когда человек ложиться в темноте и встаёт с рассветом и в течении дня делает дела , работает, принимает решения. И вообще так решила природа а с ней не поспоришь..