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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:29
Цитата:
При полном отказе от того чем ругаюсь и сахара, называется кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара, организм начинает вырабатывать кетоны, которые заменяют сахар. Кстати рождаемся все мы с кетонами, а потом приучаемся к колегидратам и сахару.
Victor Yang:
Вот отсутствие сахара и влияло на настроение капец как сильно. Но тогда я справился, а сейчас не смогу
Вот отсутствие сахара и влияло на настроение капец как сильно. Но тогда я справился, а сейчас не смогу
При полном отказе от того чем ругаюсь и сахара, называется кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара, организм начинает вырабатывать кетоны, которые заменяют сахар. Кстати рождаемся все мы с кетонами, а потом приучаемся к колегидратам и сахару.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:30
Цитата:
Мда уж..
elektron:
кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара,
кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара,
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:31
Под наблюдением врача это у нас особая статья..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:32
Цитата:
Ну а пиво то Хай-не-кен есть?
111:
Ну а пиво то Хай-не-кен есть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:33
Цитата:
Есть конечно
elektron:
Ну а пиво то Хай-не-кен есть?
Ну а пиво то Хай-не-кен есть?
Есть конечно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:34
Даже реклама раньше была, но надо посмотреть снйчас, много немецкого пива, может вытеснили.
Оно по 1000 за 0,5
Оно по 1000 за 0,5
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:41
Цитата:
Это Голландское, если что.
111:
Даже реклама раньше была, но надо посмотреть снйчас, много немецкого пива, может вытеснили.
Даже реклама раньше была, но надо посмотреть снйчас, много немецкого пива, может вытеснили.
Это Голландское, если что.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:56
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:57
Цитата:
Нет, на днях посмотрю..
elektron:
Это Голландское, если что
Это Голландское, если что
Нет, на днях посмотрю..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 00:24
Марик - кушает, пиццу...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 00:33
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 01:07
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4732
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 01:14
да ну - семечки появились!!! Марик, ты сорвался?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:04
Цитата:
Жена..
Попросила уже семечек взять, соскучилась.
Взял ей 140 грамм эти, с подсолнухом нарисованные, 200 с чем то за пачку,там как всегда порченые немного оказались, потом взял Джина уже за 400 с чем то, такую же пачку..
Подсолнух пришлось с пивом выпить, да и эти от нечего делать в ход пошли..
Раньше еще скидки на них были, а сейчас сидишь как куркуль экономишь, дорогие такие стали..
Алиса:
ну - семечки появились!!! Марик, ты сорвался?
ну - семечки появились!!! Марик, ты сорвался?
Жена..
Попросила уже семечек взять, соскучилась.
Взял ей 140 грамм эти, с подсолнухом нарисованные, 200 с чем то за пачку,там как всегда порченые немного оказались, потом взял Джина уже за 400 с чем то, такую же пачку..
Подсолнух пришлось с пивом выпить, да и эти от нечего делать в ход пошли..
Раньше еще скидки на них были, а сейчас сидишь как куркуль экономишь, дорогие такие стали..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:06
Посмотрел новости по Дзеню, столько новостей про Токаева то..
И как вроде все правильно говорит старый дипломат..
Три часа назад , пять часов, он что, ночью выступал?
И как вроде все правильно говорит старый дипломат..
Три часа назад , пять часов, он что, ночью выступал?
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