Отправлено: - 23:29

Victor Yang:

Вот отсутствие сахара и влияло на настроение капец как сильно. Но тогда я справился, а сейчас не смогу

Цитата:При полном отказе от того чем ругаюсь и сахара, называется кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара, организм начинает вырабатывать кетоны, которые заменяют сахар. Кстати рождаемся все мы с кетонами, а потом приучаемся к колегидратам и сахару.