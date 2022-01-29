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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 560 из 561«1...558559560561»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:29
#8386
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Цитата:
Victor Yang:
Вот отсутствие сахара и влияло на настроение капец как сильно. Но тогда я справился, а сейчас не смогу

При полном отказе от того чем ругаюсь и сахара, называется кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара, организм начинает вырабатывать кетоны, которые заменяют сахар. Кстати рождаемся все мы с кетонами, а потом приучаемся к колегидратам и сахару. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:30
#8387
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Цитата:
elektron:
кетогенная диета, ну или кетагенное питание. Вот переход на него сложный и желательно под наблюдением врача. Когда человек практически полностью отказывается от колегидратов и сахара,

Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:31
#8388
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Под наблюдением врача это у нас особая статья..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:32
#8389
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Цитата:
111:

Ну а пиво то Хай-не-кен есть? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:33
#8390
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Цитата:
elektron:
Ну а пиво то Хай-не-кен есть?

Есть конечно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:34
#8391
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Даже реклама раньше была, но надо посмотреть снйчас, много немецкого пива, может вытеснили.
Оно по 1000 за 0,5
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:41
#8392
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Цитата:
111:
Даже реклама раньше была, но надо посмотреть снйчас, много немецкого пива, может вытеснили.

Это Голландское, если что. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:56
#8393
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Ну вот, пока больал, они уже кусок отрезали и едят..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 23:57
#8394
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Цитата:
elektron:
Это Голландское, если что

Нет, на днях посмотрю..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 00:24
#8395
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Марик - кушает, пиццу... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 00:33
#8396
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Цитата:
drakon:
Марик - кушает, пиццу...

Да, сейчас чай только с шиповником согреется..

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 01:07
#8397
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Я так смотрю, тут через одного психотерапевты сидят. Теперь и Пескарь подался.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 01:14
#8398
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да ну - семечки появились!!! Марик, ты сорвался? :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:04
#8399
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Цитата:
Алиса:
ну - семечки появились!!! Марик, ты сорвался?

Жена..
Попросила уже семечек взять, соскучилась.
Взял ей 140 грамм эти, с подсолнухом нарисованные, 200 с чем то за пачку,там как всегда порченые немного оказались, потом взял Джина уже за 400 с чем то, такую же пачку..
Подсолнух пришлось с пивом выпить, да и эти от нечего делать в ход пошли..
Раньше еще скидки на них были, а сейчас сидишь как куркуль экономишь, дорогие такие стали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8540
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 05:06
#8400
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Посмотрел новости по Дзеню, столько новостей про Токаева то..
И как вроде все правильно говорит старый дипломат..
Три часа назад , пять часов, он что, ночью выступал?
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