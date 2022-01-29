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«Мы родились при расцвете цифры»
«Мы родились при расцвете цифры»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43431
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 21:03
Творческое объединение Azza Production уже успело засветиться в костанайских СМИ, хотя свою деятельность начало только весной прошлого года. О том, почему они вдохновляются советской культурой, ребята рассказали корреспонденту «НГ».
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Re: «Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 21:03
Детки сняли старый Москвич и книги в библиотеке, и к тому же узнали, что в городе есть (точнее, был)автовокзал, который довела до ручки купившая его бизнесменша из аула. Про свитер из советских времен - это просто ахтунг, 17- летние эксперты, блин. У редакции, похоже, с идеями совсем хреново - выставлять сопливых фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого. Какая страна - такие, к сожалению, и журналисты
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10845
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 21:17
Цитата:
dvb:Уехал в Россию. Куда? Московская обл! Ну так и раскручивай тему! Нашим детям, фонд создай раз такой длиный язык. Ты че тут говно написываешь как и серый. Помоги, поделись. Слабо?
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 21:26
Цитата:
Ну эта..
Ты вот в своей стране и радуйся на своих форумах фотографам и журналистам профессионалам на твой взгляд .
Зачем у нас то сидишь на этой как ты сказал дешевой подделке?
dvb:
выставлять сопливых фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого. Какая страна - такие, к сожалению, и журналисты
выставлять сопливых фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого. Какая страна - такие, к сожалению, и журналисты
Ну эта..
Ты вот в своей стране и радуйся на своих форумах фотографам и журналистам профессионалам на твой взгляд .
Зачем у нас то сидишь на этой как ты сказал дешевой подделке?
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 22:25
Цитата:
А тут дело не в фотографах с дешевыми или дорогими поделками. Тут дело в развитии на интересе к делу, а не деньгам. Сначала снимали на смартфон просто ролики, потом начали монтировать, потом камеру получше купили. И наверняка уже разбираются и в ГРИП, и в фокусе, и в светосиле. И в фотографии важен сюжет, подача, свет, тень - и можно даже обычную книгу сфотографировать так что фото будет насыщенным и интересным.
Это же самое лучшее что может быть - из интереса развить доходную деятельность! Я помню как в 9-м классе у друга появился компьютер ZX Spectrum и мы часами изучали язык программирования BASIC и принципы программирования, причем не зазубривая, а методом "научного тыка" - готовые программки в 10-15 строк мы забивали, а потом построчно, ради интереса, убирали строки и запускали пограмму - смотрели что получится. Помню, как после 10 класса (к тому времени у друга был PC XT с 21 жестким диском на 21 МЕГАбайт) я несколько недель летом пыхтел над алгоритмом "вечного календаря" (был такой в записных книжках - там в одной клетке находился год, потом месяц, потом на пересечении была какая-то цифра - уже не помню как точно) и все эти действия человека я пытался перевести на машинный язык, обозначив столбцы, колонки своими переменными, потом были какие-то условия. Я тогда установил что у календаря полный цикл - 28 лет, каждые 28 лет он повторяется один-в-один, но внутри этого цикла есть еще несимметричные повторения. В общем - у меня получилось, когда мы ввели эту программу в ПК. И это было ново, интересно, хотя, с точки зрения профессионализма и практичности, наверное, вообще ни о чем.
К сожалению, программистом я не стал - когда я поступал, был первый год распределения грантов и кредитов (1999 год), а на специальность ПОВТ было выделено всего 150 кредитов на весь Казахстан. Кредитов тогда боялись, денег у родителей тогда не было для оплаты обучения и пришлось идти куда получилось выиграть грант. Про колледж тогда я даже и слышать не хотел. Хотя если бы вернуться в то время- пошел бы в колледж.
Так что не нужно умалять деятельность ребят, тем более что есть те кто оценивает её.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:49]
dvb:
фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого.
фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого.
А тут дело не в фотографах с дешевыми или дорогими поделками. Тут дело в развитии на интересе к делу, а не деньгам. Сначала снимали на смартфон просто ролики, потом начали монтировать, потом камеру получше купили. И наверняка уже разбираются и в ГРИП, и в фокусе, и в светосиле. И в фотографии важен сюжет, подача, свет, тень - и можно даже обычную книгу сфотографировать так что фото будет насыщенным и интересным.
Это же самое лучшее что может быть - из интереса развить доходную деятельность! Я помню как в 9-м классе у друга появился компьютер ZX Spectrum и мы часами изучали язык программирования BASIC и принципы программирования, причем не зазубривая, а методом "научного тыка" - готовые программки в 10-15 строк мы забивали, а потом построчно, ради интереса, убирали строки и запускали пограмму - смотрели что получится. Помню, как после 10 класса (к тому времени у друга был PC XT с 21 жестким диском на 21 МЕГАбайт) я несколько недель летом пыхтел над алгоритмом "вечного календаря" (был такой в записных книжках - там в одной клетке находился год, потом месяц, потом на пересечении была какая-то цифра - уже не помню как точно) и все эти действия человека я пытался перевести на машинный язык, обозначив столбцы, колонки своими переменными, потом были какие-то условия. Я тогда установил что у календаря полный цикл - 28 лет, каждые 28 лет он повторяется один-в-один, но внутри этого цикла есть еще несимметричные повторения. В общем - у меня получилось, когда мы ввели эту программу в ПК. И это было ново, интересно, хотя, с точки зрения профессионализма и практичности, наверное, вообще ни о чем.
К сожалению, программистом я не стал - когда я поступал, был первый год распределения грантов и кредитов (1999 год), а на специальность ПОВТ было выделено всего 150 кредитов на весь Казахстан. Кредитов тогда боялись, денег у родителей тогда не было для оплаты обучения и пришлось идти куда получилось выиграть грант. Про колледж тогда я даже и слышать не хотел. Хотя если бы вернуться в то время- пошел бы в колледж.
Так что не нужно умалять деятельность ребят, тем более что есть те кто оценивает её.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:49]
Re: «Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 22:30
Надо только радоваться, поддерживать..
Я с 13ти лет мечтал стать фотографом профи, купил даже ФЕД-5, увеличитель, фотобачок и все прибамбасы, на свои заработанные в 13 лет на кирзаводе деньги, но так и не стал..
Был профессионалом когда то в далеком 1984м, но сейчас снимаю на сотовое мыло..
Пусть достигают, кто то да, достигнет, кто то как я, нет..
Зачем их ломать, тем более что из другой страны, где сам не являешься профессионалом..
Я с 13ти лет мечтал стать фотографом профи, купил даже ФЕД-5, увеличитель, фотобачок и все прибамбасы, на свои заработанные в 13 лет на кирзаводе деньги, но так и не стал..
Был профессионалом когда то в далеком 1984м, но сейчас снимаю на сотовое мыло..
Пусть достигают, кто то да, достигнет, кто то как я, нет..
Зачем их ломать, тем более что из другой страны, где сам не являешься профессионалом..
Re: «Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 23:35
Цитата:
Виктор, вам как адекватному человеку, поясню. Мой пост, по сути, был больше адресован автору этой заметки. Если уж ты взялся за работу и хочешь изобразить героев своего материала как профессионалов или что-то близкое к этому, а не как участников кружка умелые руки, то уж, будь любезен, докажи это читателю. Я специально показал этот материал своей жене, а она у меня пиарщик с 15 летним стажем, и в ее московской тусовке полно людей со специализацией как у героев статьи. Подошла, посмотрела, хмыкнула, улыбнулась и ушла. Это значит, не трать мое время на ерунду. Так вот моя мораль в том, что автору материала неплохо бы получше отнестись к вопросу выбора героев. В Кустанае достаточно реально талантливых людей о которых действительно надо писать. А что до детей, то пусть занимаются, чем хотят в меру своих способностей. Вот только в газете им еще рановато светиться со своим творчеством
Victor Yang:
Так что не нужно умалять деятельность ребят, тем более что есть те кто оценивает её
Так что не нужно умалять деятельность ребят, тем более что есть те кто оценивает её
Виктор, вам как адекватному человеку, поясню. Мой пост, по сути, был больше адресован автору этой заметки. Если уж ты взялся за работу и хочешь изобразить героев своего материала как профессионалов или что-то близкое к этому, а не как участников кружка умелые руки, то уж, будь любезен, докажи это читателю. Я специально показал этот материал своей жене, а она у меня пиарщик с 15 летним стажем, и в ее московской тусовке полно людей со специализацией как у героев статьи. Подошла, посмотрела, хмыкнула, улыбнулась и ушла. Это значит, не трать мое время на ерунду. Так вот моя мораль в том, что автору материала неплохо бы получше отнестись к вопросу выбора героев. В Кустанае достаточно реально талантливых людей о которых действительно надо писать. А что до детей, то пусть занимаются, чем хотят в меру своих способностей. Вот только в газете им еще рановато светиться со своим творчеством
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 29.01.22 - 23:49
Цитата:
Так выше я написал - а может и не было такой цели? Показывают компанию, которая что-то делает изначально ради интереса и развивается. В одной из газет вообще про серых мышей пишут - пекут торты, работают сантехниками и прочее.
Цитата:
Я не совсем понимаю как относится пиарщик с творчеством. Возможно не знаю всех тонкостей.
Цитата:
Ну снобизм чистой воды. Не надо сравнивать Москву с профессионалами и региональных увлекающихся ребят. У меня как-то коллега тоже Кустанайские театральные постановки с Виктюком сравнивал.
dvb:
Если уж ты взялся за работу и хочешь изобразить героев своего материала как профессионалов или что-то близкое к этому, а не как участников кружка умелые руки, то уж, будь любезен, докажи это читателю.
Если уж ты взялся за работу и хочешь изобразить героев своего материала как профессионалов или что-то близкое к этому, а не как участников кружка умелые руки, то уж, будь любезен, докажи это читателю.
Так выше я написал - а может и не было такой цели? Показывают компанию, которая что-то делает изначально ради интереса и развивается. В одной из газет вообще про серых мышей пишут - пекут торты, работают сантехниками и прочее.
Цитата:
dvb:
а она у меня пиарщик с 15 летним стажем
а она у меня пиарщик с 15 летним стажем
Я не совсем понимаю как относится пиарщик с творчеством. Возможно не знаю всех тонкостей.
Цитата:
dvb:
и в ее московской тусовке полно людей со специализацией как у героев статьи.
и в ее московской тусовке полно людей со специализацией как у героев статьи.
Ну снобизм чистой воды. Не надо сравнивать Москву с профессионалами и региональных увлекающихся ребят. У меня как-то коллега тоже Кустанайские театральные постановки с Виктюком сравнивал.
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 30.01.22 - 00:34
Цитата:
Еще как относится. Они как раз и выступают в роли заказчиков у фотографов, видеооператоров, монтажеров и итд
Цитата:
Да ну, какой снобизм. И почему бы не сравнивать. Почти все в Москве из провинции, как и тот же Виктюк. Многие засветились своими работами и их позвали, нормальный процесс. Главное желание и талант. Сейчас жена работает с оператором из Братска, до этого были откуда то с юга. Киношные бригады вообще со всей страны собирают
Victor Yang:
Я не совсем понимаю как относится пиарщик с творчеством. Возможно не знаю всех тонкостей.
Я не совсем понимаю как относится пиарщик с творчеством. Возможно не знаю всех тонкостей.
Еще как относится. Они как раз и выступают в роли заказчиков у фотографов, видеооператоров, монтажеров и итд
Цитата:
Victor Yang:
Ну снобизм чистой воды. Не надо сравнивать Москву с профессионалами и региональных увлекающихся ребят. У меня как-то коллега тоже Кустанайские театральные постановки с Виктюком сравнивал.
Ну снобизм чистой воды. Не надо сравнивать Москву с профессионалами и региональных увлекающихся ребят. У меня как-то коллега тоже Кустанайские театральные постановки с Виктюком сравнивал.
Да ну, какой снобизм. И почему бы не сравнивать. Почти все в Москве из провинции, как и тот же Виктюк. Многие засветились своими работами и их позвали, нормальный процесс. Главное желание и талант. Сейчас жена работает с оператором из Братска, до этого были откуда то с юга. Киношные бригады вообще со всей страны собирают
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 30.01.22 - 00:38
Цитата:
Жесть..
Московская тусня, жена там 15 лет..
А где ты?
И теперь пиарщиков Москвы сравнивать с нашими журналистами?
Это вообще как понимать?
Ну и что же ты не тусуешься в ее тусовке, если ты такой умный?
Почему ты находишься тут, среди каких то недопрофессионалов, на их сайте?
Подумай над этим ..
dvb:
она у меня пиарщик с 15 летним стажем, и в ее московской тусовке полно людей
она у меня пиарщик с 15 летним стажем, и в ее московской тусовке полно людей
Жесть..
Московская тусня, жена там 15 лет..
А где ты?
И теперь пиарщиков Москвы сравнивать с нашими журналистами?
Это вообще как понимать?
Ну и что же ты не тусуешься в ее тусовке, если ты такой умный?
Почему ты находишься тут, среди каких то недопрофессионалов, на их сайте?
Подумай над этим ..
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 30.01.22 - 00:42
Цитата:
Потому что в статье - начинающие любители для региона в Казахстане. В Москве - и аудитория шире, и тех кто не горит идеей, сразу выкидывает. Ну и человеческий фактор тоже есть - когда конкуренция большая, то и ограничения большие, больше стараются найти нового. А тут парни собрались и делают то что им нравится, попутно зарабатывая немного денег - у них даже форма общественной организации, а не ТОО какое-нибудь. Это пока. А может через пару лет тоже в Москву уедут, ну или в Алма-Ату или Астану. А профессионалам это было бы рекламой, причем платной, а тут статья об увлечении.
dvb:
И почему бы не сравнивать.
И почему бы не сравнивать.
Потому что в статье - начинающие любители для региона в Казахстане. В Москве - и аудитория шире, и тех кто не горит идеей, сразу выкидывает. Ну и человеческий фактор тоже есть - когда конкуренция большая, то и ограничения большие, больше стараются найти нового. А тут парни собрались и делают то что им нравится, попутно зарабатывая немного денег - у них даже форма общественной организации, а не ТОО какое-нибудь. Это пока. А может через пару лет тоже в Москву уедут, ну или в Алма-Ату или Астану. А профессионалам это было бы рекламой, причем платной, а тут статья об увлечении.
«Мы родились при расцвете цифры»
Отправлено: 30.01.22 - 00:42
Цитата:
Предлагаешь нашим журналистам бросить своих жен или мужей и работать где то там, с кем то?
Да, это профессионализм, жить где то на тусне и звонить мужу оттуда, но может я очень сильно провинциал, думаю, что легче разбежаться тогда..
Гордиться таким ну, думаю очень глупо..
[Исправлено: 111, 30.01.2022 - 00:43]
dvb:
Сейчас жена работает с оператором из Братска, до этого
Сейчас жена работает с оператором из Братска, до этого
Предлагаешь нашим журналистам бросить своих жен или мужей и работать где то там, с кем то?
Да, это профессионализм, жить где то на тусне и звонить мужу оттуда, но может я очень сильно провинциал, думаю, что легче разбежаться тогда..
Гордиться таким ну, думаю очень глупо..
[Исправлено: 111, 30.01.2022 - 00:43]
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