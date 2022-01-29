Отправлено: - 22:25

dvb:

фотографов с дешевыми поделками как креативщиков, это же надо додуматься до такого.

[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:49]

Цитата:А тут дело не в фотографах с дешевыми или дорогими поделками. Тут дело в развитии на интересе к делу, а не деньгам. Сначала снимали на смартфон просто ролики, потом начали монтировать, потом камеру получше купили. И наверняка уже разбираются и в ГРИП, и в фокусе, и в светосиле. И в фотографии важен сюжет, подача, свет, тень - и можно даже обычную книгу сфотографировать так что фото будет насыщенным и интересным.Это же самое лучшее что может быть - из интереса развить доходную деятельность! Я помню как в 9-м классе у друга появился компьютер ZX Spectrum и мы часами изучали язык программирования BASIC и принципы программирования, причем не зазубривая, а методом "научного тыка" - готовые программки в 10-15 строк мы забивали, а потом построчно, ради интереса, убирали строки и запускали пограмму - смотрели что получится. Помню, как после 10 класса (к тому времени у друга был PC XT с 21 жестким диском на 21 МЕГАбайт) я несколько недель летом пыхтел над алгоритмом "вечного календаря" (был такой в записных книжках - там в одной клетке находился год, потом месяц, потом на пересечении была какая-то цифра - уже не помню как точно) и все эти действия человека я пытался перевести на машинный язык, обозначив столбцы, колонки своими переменными, потом были какие-то условия. Я тогда установил что у календаря полный цикл - 28 лет, каждые 28 лет он повторяется один-в-один, но внутри этого цикла есть еще несимметричные повторения. В общем - у меня получилось, когда мы ввели эту программу в ПК. И это было ново, интересно, хотя, с точки зрения профессионализма и практичности, наверное, вообще ни о чем.К сожалению, программистом я не стал - когда я поступал, был первый год распределения грантов и кредитов (1999 год), а на специальность ПОВТ было выделено всего 150 кредитов на весь Казахстан. Кредитов тогда боялись, денег у родителей тогда не было для оплаты обучения и пришлось идти куда получилось выиграть грант. Про колледж тогда я даже и слышать не хотел. Хотя если бы вернуться в то время- пошел бы в колледж.Так что не нужно умалять деятельность ребят, тем более что есть те кто оценивает её.