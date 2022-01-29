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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:36
#8356
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Цитата:
Vit:
(Твоя жизнь никчёмная) . И да начинай жить. Просто перестань жаловатся..

Человеку этот форум не важен - он нужен как выплеск отрицательной энергии. Я, если честно, тоже периодически "душню" на некоторых страницах в соц.сетях, которые мне не особо нужны. Уже в нескольких я в ЧС. Думаю что неземляк с людьми и обществом, которыми он дорожит, общается по-другому, более конструктивно. Ну и в другие игры играет, конечно, если по Э. Берну классифицировать.
А что касается "никчемности" - это же в адрес Марика был камень, так?
Взгляд со стороны: Наёмный работник-исполнитель в разводе говорит владельцу бизнеса с семьёй что жизнь того никчемна. Смешно, честное слово.

[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:43]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:37
#8357
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Цитата:
111:
готовим перекус..

Марик, ужин то, будет?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:40
#8358
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Цитата:
drakon:
Марик, ужин то, будет?

Да у нас манты, борщ, сейчас пиццу кухарка делает..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:43
#8359
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Вот, колбаса финская или европейская..
Накладываем хорошо..

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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:46
#8360
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Цитата:
111:
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..

Марик, пощади! Я тут за джинсами сегодня пошел и обычная модель и размер не налезла уже. А ты тут такие картинки слюновыделяющие располагаешь!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:46
#8361
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Грибы..
Шампиньоны..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:47
#8362
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Цитата:
Victor Yang:
Я тут за джинсами сегодня пошел

Я сам начал себя выгуливать, блин, растолстел непонятно как..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:49
#8363
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Ну вот, помидорки.
Покупал как казахстанские, хотя не уверен..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:50
#8364
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Да это уже было, я то сам пиццу не ем почти..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:52
#8365
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Цитата:
Vit:
На крайняк можно фейк запустить по группам что собачий жир помогает от омикрона. )

Вот с таких фейков потом акиматы жгут и прочий беспредел начинается. ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:54
#8366
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Цитата:
111:
Ну вот, помидорки.

Ну а где остальное, ветчина или салями с сыром?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:56
#8367
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Цитата:
111:
блин, растолстел непонятно как..

А по-моему вполне понятно:
Цитата:
111:
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..

Цитата:
111:
Грибы.. Шампиньоны..

:lol:
Цитата:
111:
Я сам начал себя выгуливать

Я несколько раз худел целенаправленно. Тут главное - потреблять меньше калорий чем расходуешь. Первый раз был самый жесткий и быстрый - отказ от мучного, сладкого и картофеля. Тяжко было, настроения не было почти, но за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой. Тут мне посоветовали приложение для подсчета калорий - что съел - вбиваешь в приложение, там есть своя база, где есть калорийность многих блюд. Потребленное количество калорий не должно превышать определенной цифры (зависит от роста, веса, возраста). Так легче, но эффективность меньше - 10 кг за 3 месяца.

[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:57]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:57
#8368
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Цитата:
elektron:
а где остальное, ветчина или салями с сыром?

Сыр же после варки или как его, добавляется.
Потом допекается.
А салями, то есть сервелатная колбаса она под грибами и помидорами..
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