Отправлено: - 22:36

Vit:

(Твоя жизнь никчёмная) . И да начинай жить. Просто перестань жаловатся..

[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:43]

Цитата:Человеку этот форум не важен - он нужен как выплеск отрицательной энергии. Я, если честно, тоже периодически "душню" на некоторых страницах в соц.сетях, которые мне не особо нужны. Уже в нескольких я в ЧС. Думаю что неземляк с людьми и обществом, которыми он дорожит, общается по-другому, более конструктивно. Ну и в другие игры играет, конечно, если по Э. Берну классифицировать.А что касается "никчемности" - это же в адрес Марика был камень, так?Взгляд со стороны: Наёмный работник-исполнитель в разводе говорит владельцу бизнеса с семьёй что жизнь того никчемна. Смешно, честное слово.