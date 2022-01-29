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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:36
Цитата:
Человеку этот форум не важен - он нужен как выплеск отрицательной энергии. Я, если честно, тоже периодически "душню" на некоторых страницах в соц.сетях, которые мне не особо нужны. Уже в нескольких я в ЧС. Думаю что неземляк с людьми и обществом, которыми он дорожит, общается по-другому, более конструктивно. Ну и в другие игры играет, конечно, если по Э. Берну классифицировать.
А что касается "никчемности" - это же в адрес Марика был камень, так?
Взгляд со стороны: Наёмный работник-исполнитель в разводе говорит владельцу бизнеса с семьёй что жизнь того никчемна. Смешно, честное слово.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:43]
Vit:
(Твоя жизнь никчёмная) . И да начинай жить. Просто перестань жаловатся..
(Твоя жизнь никчёмная) . И да начинай жить. Просто перестань жаловатся..
Человеку этот форум не важен - он нужен как выплеск отрицательной энергии. Я, если честно, тоже периодически "душню" на некоторых страницах в соц.сетях, которые мне не особо нужны. Уже в нескольких я в ЧС. Думаю что неземляк с людьми и обществом, которыми он дорожит, общается по-другому, более конструктивно. Ну и в другие игры играет, конечно, если по Э. Берну классифицировать.
А что касается "никчемности" - это же в адрес Марика был камень, так?
Взгляд со стороны: Наёмный работник-исполнитель в разводе говорит владельцу бизнеса с семьёй что жизнь того никчемна. Смешно, честное слово.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:43]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24035
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:37
Цитата:
Марик, ужин то, будет?...
111:
готовим перекус..
готовим перекус..
Марик, ужин то, будет?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:40
Цитата:
Да у нас манты, борщ, сейчас пиццу кухарка делает..
drakon:
Марик, ужин то, будет?
Марик, ужин то, будет?
Да у нас манты, борщ, сейчас пиццу кухарка делает..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:43
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:46
Цитата:
Марик, пощади! Я тут за джинсами сегодня пошел и обычная модель и размер не налезла уже. А ты тут такие картинки слюновыделяющие располагаешь!
111:
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..
Марик, пощади! Я тут за джинсами сегодня пошел и обычная модель и размер не налезла уже. А ты тут такие картинки слюновыделяющие располагаешь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:46
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:47
Цитата:
Я сам начал себя выгуливать, блин, растолстел непонятно как..
Victor Yang:
Я тут за джинсами сегодня пошел
Я тут за джинсами сегодня пошел
Я сам начал себя выгуливать, блин, растолстел непонятно как..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:49
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:50
Да это уже было, я то сам пиццу не ем почти..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:52
Цитата:
Вот с таких фейков потом акиматы жгут и прочий беспредел начинается.
Vit:
На крайняк можно фейк запустить по группам что собачий жир помогает от омикрона. )
На крайняк можно фейк запустить по группам что собачий жир помогает от омикрона. )
Вот с таких фейков потом акиматы жгут и прочий беспредел начинается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:54
Цитата:
Ну а где остальное, ветчина или салями с сыром?
111:
Ну вот, помидорки.
Ну вот, помидорки.
Ну а где остальное, ветчина или салями с сыром?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:56
Цитата:
А по-моему вполне понятно:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я несколько раз худел целенаправленно. Тут главное - потреблять меньше калорий чем расходуешь. Первый раз был самый жесткий и быстрый - отказ от мучного, сладкого и картофеля. Тяжко было, настроения не было почти, но за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой. Тут мне посоветовали приложение для подсчета калорий - что съел - вбиваешь в приложение, там есть своя база, где есть калорийность многих блюд. Потребленное количество калорий не должно превышать определенной цифры (зависит от роста, веса, возраста). Так легче, но эффективность меньше - 10 кг за 3 месяца.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:57]
111:
блин, растолстел непонятно как..
блин, растолстел непонятно как..
А по-моему вполне понятно:
Цитата:
111:
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..
Вот, колбаса финская или европейская.. Накладываем хорошо..
Цитата:
111:
Грибы.. Шампиньоны..
Грибы.. Шампиньоны..
Цитата:
111:
Я сам начал себя выгуливать
Я сам начал себя выгуливать
Я несколько раз худел целенаправленно. Тут главное - потреблять меньше калорий чем расходуешь. Первый раз был самый жесткий и быстрый - отказ от мучного, сладкого и картофеля. Тяжко было, настроения не было почти, но за два месяца минус 12 кг. Потом опять набрал через год-другой. Тут мне посоветовали приложение для подсчета калорий - что съел - вбиваешь в приложение, там есть своя база, где есть калорийность многих блюд. Потребленное количество калорий не должно превышать определенной цифры (зависит от роста, веса, возраста). Так легче, но эффективность меньше - 10 кг за 3 месяца.
[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2022 - 22:57]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.01.22 - 22:57
Цитата:
Сыр же после варки или как его, добавляется.
Потом допекается.
А салями, то есть сервелатная колбаса она под грибами и помидорами..
elektron:
а где остальное, ветчина или салями с сыром?
а где остальное, ветчина или салями с сыром?
Сыр же после варки или как его, добавляется.
Потом допекается.
А салями, то есть сервелатная колбаса она под грибами и помидорами..
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