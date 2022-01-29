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≡ Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43430
Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 13:37
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Начальником департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков, сообщила сегодня, 29 января, пресс-служба ведомства. Бекет Аймагамбетов, который руководил департаментом более 6 лет, зачислен в распоряжение МВД РК.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24034
Re: Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской...
Отправлено: 29.01.22 - 13:37
#1
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Теперь, кто на очереди?... :lol: :-o
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
857
Re: Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской...
Отправлено: 29.01.22 - 15:17
#2
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Цитата:
полковник полиции

Скоро генералом станет. Кустанайский ДВД - кузница генералов.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4731
Re: Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской...
Отправлено: 29.01.22 - 18:48
#3
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Цитата:
KOS77:
Кустанайский ДВД - кузница генералов.

да Кустанай вообще всех в путь,точнее в полёт выпускает - МЫ как Юрия Гагарина всех в космос пускаем ...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24034
Re: Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской...
Отправлено: 29.01.22 - 20:35
#4
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В Актюбинске, тоже полковник, пришёл... ;-) :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24034
Re: Назначен новый начальник департамента полиции в Костанайской...
Отправлено: 29.01.22 - 20:36
#5
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Да, всех надо - менять... :-o
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