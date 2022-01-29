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≡ "Добрые" хозяева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43430
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
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Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5062
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
#1
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Так вроде принимался закон там про животных, пусть участковому поручат привлечь этих нехороших людей...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10843
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:31
#2
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Красивый ниссан, и цвет оригинальный.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
833
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:34
#3
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Цитата:
Vit:
ниссан

И опять рос учёт :lol: Эти на РФ учёте уже и собак наших выкидывают :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10843
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:35
#4
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А... Вы про собаку? Так растрелять её. Она щас обиделась на людей, создаст местную ОПГ и рано или поздно загрызет кого нибудь. А хозяева? Я даже не на минуту не сомневался что так поступят, половина таких собаководов. Возможно другая половина нормальные, которые к собакам относятся как к своим детям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8502
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 18:45
#5
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Гуманнее конечно было бы ее убить, но для владельцев это конечно очень радикальный шаг.
Да и чем ее, топором, молотком, или сбросить с десятого этажа и привлечь внимание..
С кошаками легче, кирпич на голову и в Тобол..
А потому так и будет, наиграются одним животным, потом меняют как игрушку на другое..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10843
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:40
#6
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Цитата:
111:

Смерть любимого питомца можно и придумать. Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Можно укол . И тут я Янга вспомнил, всё таки второй вариант тоже. Уголовная ответственность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10843
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:43
#7
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Ну опять же. Пока суд, пока борщ варят. Собака одичевшая может покалечить и убить человека. Не. Только отстрел!!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4731
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:47
#8
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Марик, Виталя - вы че такие живодерские???? :-o Может стоило бывшим владельцам подыскать новых хозяев. Конечно, это время, но ... ваши рассуждения-прям бррр... Вы прям оба - Фредди Крюгеры уже .... :oops: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8502
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 20:39
#9
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Цитата:
Vit:
Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Мо

Корейцы не возьмут, да и они откармливают товар, только потом принимают в пищу, уже проверенный.
Ну за джип, опять же привлекать внимание, да и джипов особенно нет у собачатников.
Укол тоже нужно знать, как достать и потом, как ты будешь смотреть в глаза умирающему близкому, хоть и игрушке..
Порой старую игрушку выкинуть жалко..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8502
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 20:41
#10
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Цитата:
Алиса:
вы че такие живодерские??

Ищем варианты, как можно выйти из положения, если взять собачку или котенка и когда потом они тебе или ребенку надоедят..
Вдруг пушистенький щеночек окажется кавказенком, в костанайской малогабаритке..
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