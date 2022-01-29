Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Добрые" хозяева
"Добрые" хозяева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43430
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5062
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
Так вроде принимался закон там про животных, пусть участковому поручат привлечь этих нехороших людей...
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:31
Красивый ниссан, и цвет оригинальный.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 833
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:34
Цитата:
И опять рос учёт Эти на РФ учёте уже и собак наших выкидывают
Vit:
ниссан
ниссан
И опять рос учёт Эти на РФ учёте уже и собак наших выкидывают
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 10:35
А... Вы про собаку? Так растрелять её. Она щас обиделась на людей, создаст местную ОПГ и рано или поздно загрызет кого нибудь. А хозяева? Я даже не на минуту не сомневался что так поступят, половина таких собаководов. Возможно другая половина нормальные, которые к собакам относятся как к своим детям.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 18:45
Гуманнее конечно было бы ее убить, но для владельцев это конечно очень радикальный шаг.
Да и чем ее, топором, молотком, или сбросить с десятого этажа и привлечь внимание..
С кошаками легче, кирпич на голову и в Тобол..
А потому так и будет, наиграются одним животным, потом меняют как игрушку на другое..
Да и чем ее, топором, молотком, или сбросить с десятого этажа и привлечь внимание..
С кошаками легче, кирпич на голову и в Тобол..
А потому так и будет, наиграются одним животным, потом меняют как игрушку на другое..
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:40
Цитата:
Смерть любимого питомца можно и придумать. Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Можно укол . И тут я Янга вспомнил, всё таки второй вариант тоже. Уголовная ответственность.
111:
Смерть любимого питомца можно и придумать. Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Можно укол . И тут я Янга вспомнил, всё таки второй вариант тоже. Уголовная ответственность.
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:43
Ну опять же. Пока суд, пока борщ варят. Собака одичевшая может покалечить и убить человека. Не. Только отстрел!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4731
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 19:47
Марик, Виталя - вы че такие живодерские???? Может стоило бывшим владельцам подыскать новых хозяев. Конечно, это время, но ... ваши рассуждения-прям бррр... Вы прям оба - Фредди Крюгеры уже ....
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 20:39
Цитата:
Корейцы не возьмут, да и они откармливают товар, только потом принимают в пищу, уже проверенный.
Ну за джип, опять же привлекать внимание, да и джипов особенно нет у собачатников.
Укол тоже нужно знать, как достать и потом, как ты будешь смотреть в глаза умирающему близкому, хоть и игрушке..
Порой старую игрушку выкинуть жалко..
Vit:
Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Мо
Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Мо
Корейцы не возьмут, да и они откармливают товар, только потом принимают в пищу, уже проверенный.
Ну за джип, опять же привлекать внимание, да и джипов особенно нет у собачатников.
Укол тоже нужно знать, как достать и потом, как ты будешь смотреть в глаза умирающему близкому, хоть и игрушке..
Порой старую игрушку выкинуть жалко..
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 20:41
Цитата:
Ищем варианты, как можно выйти из положения, если взять собачку или котенка и когда потом они тебе или ребенку надоедят..
Вдруг пушистенький щеночек окажется кавказенком, в костанайской малогабаритке..
Алиса:
вы че такие живодерские??
вы че такие живодерские??
Ищем варианты, как можно выйти из положения, если взять собачку или котенка и когда потом они тебе или ребенку надоедят..
Вдруг пушистенький щеночек окажется кавказенком, в костанайской малогабаритке..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать