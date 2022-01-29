Отправлено: - 20:39

Vit:

Отвезти корейцам, у душку на шею и за джип 1 км. Мо

Цитата:Корейцы не возьмут, да и они откармливают товар, только потом принимают в пищу, уже проверенный.Ну за джип, опять же привлекать внимание, да и джипов особенно нет у собачатников.Укол тоже нужно знать, как достать и потом, как ты будешь смотреть в глаза умирающему близкому, хоть и игрушке..Порой старую игрушку выкинуть жалко..