Отправлено: - 17:14

Солнышко:

сегодня сосед, который летом переболел в тяжелой форме ковидом, с поражнием легких более 60 процентов заболел вновь. Сдал тест - ковид вновь. Если даже перенесенная в тяжелой форме болезнь не позволяет вырабатывать имммуните

Цитата:Я уже писал. Я трупом лежал в России, двигатся не мог. Жить не зл ел . Вернее мне было пофиг. Мне с Костанае позвонили. Сказали давай, карапкайся вызывай скорую. Антибиотик в кололи. В костанай приехал на неделю в карантин потом больницу! Выгреб.