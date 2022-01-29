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Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43430
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 15:10
28 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 595 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,28%. Днем ранее темп прироста был 1,27%, заболели 583 человека.
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Re: Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 15:10
Че вы нервируите людей, новостей других нету что ли? . Да весь уже Костанай переболел 100% Щас всё хотят спокойно работать. Хватит уже этих страшилок, а то вон люди в нн три раза покашлял и сразу бегут ПЦР делать. Всё давайте уже нормальные новости!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.08.09
- Сообщений:
- 1303
Re: Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 16:45
Я не из антипрививочников. Еще в мае сделала вакцинацию, в декабре ревакцианацию. Сейчас неделю уже на больничном, у меня ковид. Началось всё с чихания, потом боль в горле, общая слабость. Все мои знакомые, кто сделал ревакцианацию, болеют или переболели. Если сдавали тест, то ковид подтвердился. Сейчас в городе ситуация очень интересная. Болеют дети. Очень много детей. Болезнь неприятная, с темпиратурой, болью в горле, насморком иногда кашлем. за 2 недели в принципе проходит все, хоть лечи, хоть не лечи. Почему я решила написать: сегодня сосед, который летом переболел в тяжелой форме ковидом, с поражнием легких более 60 процентов заболел вновь. Сдал тест - ковид вновь. Если даже перенесенная в тяжелой форме болезнь не позволяет вырабатывать имммунитет у молодого парня, то для чего эти прививки? Может выбросить все эти тесты на мусорку и начать жить как раньше? Лечить ОРВИ сезонные, гриппы, простуды. И заниматься профилактикой, а не кошмарить людей.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 16:54
Цитата:
Солнышко:Ровно два месяца назад я в Тюмени опять затемпер 38 . Честно мне стало страшно . Не хочу опять два месяца, пневмония и тд . Я скушал чеснок полностю всю. И немецкий бромгексин от бронх. . ПЦР не здавал. просто я раньше до этой всякой ковид фигни неболел не только некогда, . Оно походу преследует. Вакцинировать не вижу смысла. Меня имунинет постояно получается проверяет меня. .
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 16:56
Разные морозы я видел. Но почему то кашлять начал только вот два года как. Форумчане. Ковид гуляет.Но не че.не бойтесь.
[Исправлено: Vit, 29.01.2022 - 15:58]
[Исправлено: Vit, 29.01.2022 - 15:58]
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:01
Цитата:
Опоздал, я уже болею... Но что-то за три дня проходит понемногу.
Но за предупреждение - спасибо.
Vit:
Форумчане. Ковид гуляет.
Форумчане. Ковид гуляет.
Опоздал, я уже болею... Но что-то за три дня проходит понемногу.
Но за предупреждение - спасибо.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:03
Я на РЕН ТВ смотрел программу. Мы не уиераем а перерождаемся и с родными встретимся. Я например с братом. Так что не бойтесь. Кто должен уйти в мир другой, он уйдёт. Я готов. Меня там ждут. Мой брат.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:07
Цитата:
Как врачи перелякались два года назад - так до сих пор и не отойдут. Тоже наблюдаю, что болеют люди как-то непонятно, нелогично. Может действительно забить на все? А то нам всем скоро по такому значку дадут.
Солнышко:
Как врачи перелякались два года назад - так до сих пор и не отойдут. Тоже наблюдаю, что болеют люди как-то непонятно, нелогично. Может действительно забить на все? А то нам всем скоро по такому значку дадут.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:14
Цитата:
Я уже писал. Я трупом лежал в России, двигатся не мог. Жить не зл ел . Вернее мне было пофиг. Мне с Костанае позвонили. Сказали давай, карапкайся вызывай скорую. Антибиотик в кололи. В костанай приехал на неделю в карантин потом больницу! Выгреб.
Солнышко:
сегодня сосед, который летом переболел в тяжелой форме ковидом, с поражнием легких более 60 процентов заболел вновь. Сдал тест - ковид вновь. Если даже перенесенная в тяжелой форме болезнь не позволяет вырабатывать имммуните
сегодня сосед, который летом переболел в тяжелой форме ковидом, с поражнием легких более 60 процентов заболел вновь. Сдал тест - ковид вновь. Если даже перенесенная в тяжелой форме болезнь не позволяет вырабатывать имммуните
Я уже писал. Я трупом лежал в России, двигатся не мог. Жить не зл ел . Вернее мне было пофиг. Мне с Костанае позвонили. Сказали давай, карапкайся вызывай скорую. Антибиотик в кололи. В костанай приехал на неделю в карантин потом больницу! Выгреб.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:22
В общей сложности. Месяц на антибиотики. Две недели цеф3 причём я как мужик а не нытик. Сам себе колол в зеркало по ютубу. Врач через дверь просунула бумагу о ответствености. . Потом только меня забрали. Цеф4 ещё неделю в больнице, . Обколотый получатся мой организм не когда столько уколов в месяц не видел.
Рост продолжается - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 29.01.22 - 17:26
Потом мне мама сказала. А ты наверно не помнишь. Когда я тебя родила ты пневмонией болел. Мы около тебя жили/ молились. Вот и ковид к нашёл моё слабое место. А ведь не курю с детства. А оно нашло. Опять в лёгкие ударило.
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