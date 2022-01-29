Отправлено: - 13:40

Vit:

Весело было. И мы спокойно гуляли по чужим дворам и не было всяких педофилов и маньяков а были детские разборки двор на двор.

Skeptic:

Этот закон принимали те же, кто сейчас "рубит собаке хвост по кусочкам".

Цитата:Ага, щас... Когда я в прошлый раз написал про самое счастливое детство советских детей, явилось абсирайко и заявило, что вся чернуха была и еще страшнее, просто не говорили , скрывали, запрещали.Цитата:Оборотни с мандатом, однако...В "заслуги" первому можно вменить и практически полный развал сельского хозяйства...от которого остались рожки да ножки.. и те импортные.