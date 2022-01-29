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Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43427
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 08:54
Я не понимаю, почему парламент возится с этим законом, отменяя его по частям. Почему бы закон "О Первом Президенте - Елбасы" не отменить сразу и весь? Я считаю, что это не конституционный закон, а антиконституционный.
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Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 08:54
/фактически потерял право называться «Лидером нации» даже только потому, что во время известных январских событий хранил гробовое молчание.//
к сожалению это так.
проверка боем показала-он более не лидер.
и рухани жангуру или как их там снять пора буквы по городу.
к сожалению это так.
проверка боем показала-он более не лидер.
и рухани жангуру или как их там снять пора буквы по городу.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 50
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 09:29
Этот закон принимали те же, кто сейчас "рубит собаке хвост по кусочкам".
Что им разрешили, то они и делают.
Де-факто Назарбаев утратил эти "права", вот им и разрешили оформить это де-юре.
А про неприкосновенность заговорить там некому. Все там находятся исключительно благодаря Назарбаеву. И пока он жив, они будут опасаться или надеяться, что всё может повернуть вспять.
[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 09:31]
Что им разрешили, то они и делают.
Де-факто Назарбаев утратил эти "права", вот им и разрешили оформить это де-юре.
А про неприкосновенность заговорить там некому. Все там находятся исключительно благодаря Назарбаеву. И пока он жив, они будут опасаться или надеяться, что всё может повернуть вспять.
[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 09:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5061
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 09:35
Зря только потратили и деньги, и время и возможности. Народ ожидал предприятия и производства, перспективную работу, получилась повальная безработица молодежи и эмиграция специалистов, коррупция. Парламенте одни подхалимы, законы принимаемые подстать им самим, чехарда с законами. Как после всего этого имеют наглость возвеличивать себя в лик святых! Просто совесть потеряли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 171
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 11:34
Оглашение решения съезда КПСС детям в детском саду Томска, СССР. 1976 г.
[Исправлено: Alehander, 29.01.2022 - 11:36]
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 41
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:11
Все его заслуги за 30 лет - обесценивание тенге в 60 раз,отмена пенсий и простых, и льготных, грабеж гос.предприятий с помощью уголовников-олигархов.
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:13
Цитата:
Шутка, сказанная дважды, считается глупостью.(c}
[Исправлено: alex_60, 29.01.2022 - 12:14]
ТаРо:
обесценивание тенге в 60 раз,
обесценивание тенге в 60 раз,
Шутка, сказанная дважды, считается глупостью.(c}
[Исправлено: alex_60, 29.01.2022 - 12:14]
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:19
3о лет лет все таки прожили без патрулей языковых.
без 20000 террористов.
за это я считаю и памятник положен.
и почитание.
патрули,200000 пявились после него.
только ОДКБ смогло спасти страну.
честь и слава.
без 20000 террористов.
за это я считаю и памятник положен.
и почитание.
патрули,200000 пявились после него.
только ОДКБ смогло спасти страну.
честь и слава.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10828
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:21
Цитата:
Alehander:Незнаю где вы откапываите такие фотки. Я немного младше чем дети на фото. У нас в детсадике не было таких плакатов , у нас в садике были игрушки, на улице всякие атракционы. Весело было. И мы спокойно гуляли по чужим дворам и не было всяких педофилов и маньяков а были детские разборки двор на двор. Уверен что взрослые с балконов смотрели на нас и улыбались на наши разборки а не как щас, мама выбежит за сыночка своего и уши оторвёт обидчика своего нежного сына.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 50
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:45
Цитата:
Не просто "после него", а в результате его деятельности.
Понимаете разницу?
[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 12:49]
alex_60:
Не просто "после него", а в результате его деятельности.
Понимаете разницу?
[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 12:49]
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