Отправлено: - 12:21

Alehander:

Цитата:Незнаю где вы откапываите такие фотки. Я немного младше чем дети на фото. У нас в детсадике не было таких плакатов , у нас в садике были игрушки, на улице всякие атракционы. Весело было. И мы спокойно гуляли по чужим дворам и не было всяких педофилов и маньяков а были детские разборки двор на двор. Уверен что взрослые с балконов смотрели на нас и улыбались на наши разборки а не как щас, мама выбежит за сыночка своего и уши оторвёт обидчика своего нежного сына.