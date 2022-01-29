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≡ Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43427
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 08:54
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Я не понимаю, почему парламент возится с этим законом, отменяя его по частям. Почему бы закон "О Первом Президенте - Елбасы" не отменить сразу и весь? Я считаю, что это не конституционный закон, а антиконституционный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15503
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 08:54
#1
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/фактически потерял право называться «Лидером нации» даже только потому, что во время известных январских событий хранил гробовое молчание.//

к сожалению это так.
проверка боем показала-он более не лидер.
и рухани жангуру или как их там снять пора буквы по городу.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
50
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 09:29
#2
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Этот закон принимали те же, кто сейчас "рубит собаке хвост по кусочкам".
Что им разрешили, то они и делают.
Де-факто Назарбаев утратил эти "права", вот им и разрешили оформить это де-юре.
А про неприкосновенность заговорить там некому. Все там находятся исключительно благодаря Назарбаеву. И пока он жив, они будут опасаться или надеяться, что всё может повернуть вспять.

[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 09:31]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5061
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 09:35
#3
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Зря только потратили и деньги, и время и возможности. Народ ожидал предприятия и производства, перспективную работу, получилась повальная безработица молодежи и эмиграция специалистов, коррупция. Парламенте одни подхалимы, законы принимаемые подстать им самим, чехарда с законами. Как после всего этого имеют наглость возвеличивать себя в лик святых! Просто совесть потеряли...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
171
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 11:34
#4
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Оглашение решения съезда КПСС детям в детском саду Томска, СССР. 1976 г.

[Исправлено: Alehander, 29.01.2022 - 11:36]
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
41
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:11
#5
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Все его заслуги за 30 лет - обесценивание тенге в 60 раз,отмена пенсий и простых, и льготных, грабеж гос.предприятий с помощью уголовников-олигархов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15503
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:13
#6
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Цитата:
ТаРо:
обесценивание тенге в 60 раз,


Шутка, сказанная дважды, считается глупостью.(c}

[Исправлено: alex_60, 29.01.2022 - 12:14]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15503
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:19
#7
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3о лет лет все таки прожили без патрулей языковых.
без 20000 террористов.
за это я считаю и памятник положен.
и почитание.
патрули,200000 пявились после него.
только ОДКБ смогло спасти страну.
честь и слава.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10828
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:21
#8
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Цитата:
Alehander:
Незнаю где вы откапываите такие фотки. Я немного младше чем дети на фото. У нас в детсадике не было таких плакатов , у нас в садике были игрушки, на улице всякие атракционы. Весело было. И мы спокойно гуляли по чужим дворам и не было всяких педофилов и маньяков а были детские разборки двор на двор. Уверен что взрослые с балконов смотрели на нас и улыбались на наши разборки а не как щас, мама выбежит за сыночка своего и уши оторвёт обидчика своего нежного сына.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
50
Николай ВОРОНИН: А почему не сразу?
Отправлено: 29.01.22 - 12:45
#9
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Цитата:
alex_60:

Не просто "после него", а в результате его деятельности.
Понимаете разницу?

[Исправлено: Skeptic, 29.01.2022 - 12:49]
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