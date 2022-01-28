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≡ Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43427
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
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"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
328
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 12:25
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.

Пусть учаттся если хотят.


Цитата:
Kairat stayer:
Вы не путайте пожалуйста, программы разные функцианируют. В 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий.

Короче шляпная программа если мало учатся. Пусть так сами езжают тогда.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 12:34
#31
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Цитата:
viktorian85:
Пусть учаттся если хотят.


Да, пусть учатся, их выбор.Цитата:
[

b]viktorian85:[/b]
Короче шляпная программа если мало учатся. Пусть так сами езжают тогда.


Учились и будут обучаться, конкурсный отбор осуществляется.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14865
Re: Российские вузы добавили в список программы...
Отправлено: 29.01.22 - 12:35
#32
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Цитата:
Теперь в списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям:

Московский государственный технический университет имени Баумана;
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
Московский государственный университет имени Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Источник:

Вообще правильно и с этого и надо было начинать, а не с управленцев. И желательно как можно больше студентов отправлять, чтобы через 10 лет получились хорошие инженеры. И пусть они же и преподают - в Казахстане не хватает именно практикующих преподавателей - почти никто не связан практической деятельностью, ну или так - слегка задевающее. Вот, например, в бывшем СХИ был (или и сейчас есть) преподаватель предмета САПР (системы автоматизированного проектирования), так он кандидатскую защитил по какому-то сельскохозяйственному оборудованию. При всём уважении, но это все к реальности имеет отношение? Пользу эти исследования принесли кому? Или всё только на бумаге остается?
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