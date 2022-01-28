Отправлено: - 12:25

Kairat stayer:

В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.

Kairat stayer:

Вы не путайте пожалуйста, программы разные функцианируют. В 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий.

Цитата:Пусть учаттся если хотят.Цитата:Короче шляпная программа если мало учатся. Пусть так сами езжают тогда.