Отправлено: - 10:36

Сабыр:

А Китай на 2м месте не смущает или у них тоже всё плохо?

Сабыр:

Нам бы их проблемы в экономике

Цитата:А кто про плохо говорил? А вы сами, про проблемыЦитата:Вот я и спросил, хотите такие же долги?А так то да, в целом как до Китая пешком.