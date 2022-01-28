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≡ Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43427
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
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"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
126
Re: Российские вузы добавили в список программы...
Отправлено: 29.01.22 - 07:33
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Американцы грозятся вас в каменный век отправить, в случае вторжения в Украину.

Американцам бы свой кризис пережить. С их то проблемами в экономики. Привет любителям доллара.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
833
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 09:15
#16
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Цитата:
Janus:
Американцам

Сынок,не смотри путивизор :lol: Нам бы их проблемы в экономике :lol: У США крупнейшая экономика в мире и долларик вечен :lol: И ВВП всех стран и товарооборот все измеряют в долларах. Странно,да? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8491
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 09:23
#17
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Цитата:
Сабыр:
Нам бы их проблемы в экономике

Вам бы со своими разобраться. :lol:
А с долгом США не рекомендую :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
833
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:01
#18
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Цитата:
elektron:
А с долгом США не рекомендую

Опять слова чекиста из путивизора :lol: Долги есть у всех стран и для них это копейки.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8491
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:21
#19
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Цитата:
Сабыр:
Долги есть у всех стран и для них это копейки.

хотите Казахстан на первой позиции в этом списке видеть? Странное желание для не чекиста. :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
833
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:31
#20
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Цитата:
elektron:
хотите Казахстан

Если у РК будет такая экономика как в США,то почему бы и нет? А Китай на 2м месте не смущает или у них тоже всё плохо? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8491
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:36
#21
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Цитата:
Сабыр:
А Китай на 2м месте не смущает или у них тоже всё плохо?

А кто про плохо говорил? А вы сами, про проблемыЦитата:
Сабыр:
Нам бы их проблемы в экономике

Вот я и спросил, хотите такие же долги? :lol: А так то да, в целом как до Китая пешком. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15503
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:49
#22
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Цитата:
Сабыр:
не смотри путивизор

Цитата:
Сабыр:
чекиста из путивизора


человек болен телевизором.
досмотрелся до того
ему из всех щелей ВВП мерещится.
надо лечить голову.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
833
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 11:15
#23
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Цитата:
alex_60:
из всех щелей ВВП мерещится

Это твой Бог. А ты включи РФ каналы и там везде он и про то как Америке и Украине плохо :lol: И ведь это чекиста знаменитые беседы "великого экономиста" про страшный долг США и про то как нефть подешевеет и доллар не нужен станет :lol: И как они больше рублей получают,когда доллар постоянно растёт :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 11:29
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.


Цитата:
Kairat stayer:
Исходя из изложенного следует, что из 136 000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%.


Ниже по ссылке в диаграмме указаны доли студентов из стран Центральной Азии уехавших в учиться в Россию 2019-2020 академическом году (бакалавриат). Из общего количества студентов на первом месте Туркменистан 26%, на втором Казахстан 10%, на третьем Таджикистан 8% и на четвертом Узбекистан 4%.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2022 - 11:31]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
328
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 11:37
#25
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Ну и правильно. У нас порядка 80 тысяч студентов в России учится и то говорят цифра занижена чтобы не расстраивать правительство КЗ так что болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 11:48
#26
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Цитата:
Сабыр:
А ты включи РФ каналы и там везде он и про то как Америке и Украине плохо И ведь это чекиста знаменитые беседы "великого экономиста" про страшный долг США и про то как нефть подешевеет и доллар не нужен станет И как они больше рублей получают,когда доллар постоянно растёт


Фактически, в реалиях всё наоборот получается, доллар используется в обороте практически везде и не дешевеет:

2010 году цена нефти на мировом рынке условно за бочку (за баррель) почти 80 долларов США (76,69), при этом курс рубля за доллар 30 рублей.

В 2022 году нефть стоит на мировом рынке за баррель 90-91 долларов США, курс рубля более 77 рублей за один доллар.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 11:57
#27
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Цитата:
viktorian85:
Ну и правильно. У нас порядка 80 тысяч студентов в России учится и то говорят цифра занижена чтобы не расстраивать правительство КЗ так что болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...


По сведениям Минобра РФ с каждым годом количество казахстанских студентов уменьшается, но они хотят увеличить.

В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 12:12
#28
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Цитата:
viktorian85:
болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...


Вы не путайте пожалуйста, программы разные функцианируют. В 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий.

Отмечают, что из них 385 - на программы магистратуры, 60 - на программы докторантуры и резидентуры, 110 стипендий предназначены для прохождения стажировок педагогическими работниками, госслужащими, работниками в сфере здравоохранения, инженерно-техническими работниками. Также в целях трансферта передовых научных технологий ежегодно 500 стипендий будут присуждать казахстанским ученым для стажировок в ведущих научных центрах мира.

Программа Болащак включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура, резидентура), так и научно-производственных стажировок в ведущих университетах и компаниях мира.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2622
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 12:15
#29
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Цитата:
viktorian85:
Ну и правильно. У нас порядка 80 тысяч студентов в России учится


Выше отмечал, на разных курсах.
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