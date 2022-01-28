Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева. Читать новость
Это твой Бог. А ты включи РФ каналы и там везде он и про то как Америке и Украине плохо И ведь это чекиста знаменитые беседы "великого экономиста" про страшный долг США и про то как нефть подешевеет и доллар не нужен станет И как они больше рублей получают,когда доллар постоянно растёт
Kairat stayer: В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.
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Kairat stayer: Исходя из изложенного следует, что из 136 000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%.
Ниже по ссылке в диаграмме указаны доли студентов из стран Центральной Азии уехавших в учиться в Россию 2019-2020 академическом году (бакалавриат). Из общего количества студентов на первом месте Туркменистан 26%, на втором Казахстан 10%, на третьем Таджикистан 8% и на четвертом Узбекистан 4%.
Ну и правильно. У нас порядка 80 тысяч студентов в России учится и то говорят цифра занижена чтобы не расстраивать правительство КЗ так что болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...
Сабыр: А ты включи РФ каналы и там везде он и про то как Америке и Украине плохо И ведь это чекиста знаменитые беседы "великого экономиста" про страшный долг США и про то как нефть подешевеет и доллар не нужен станет И как они больше рублей получают,когда доллар постоянно растёт
Фактически, в реалиях всё наоборот получается, доллар используется в обороте практически везде и не дешевеет:
2010 году цена нефти на мировом рынке условно за бочку (за баррель) почти 80 долларов США (76,69), при этом курс рубля за доллар 30 рублей.
В 2022 году нефть стоит на мировом рынке за баррель 90-91 долларов США, курс рубля более 77 рублей за один доллар.
viktorian85: Ну и правильно. У нас порядка 80 тысяч студентов в России учится и то говорят цифра занижена чтобы не расстраивать правительство КЗ так что болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...
По сведениям Минобра РФ с каждым годом количество казахстанских студентов уменьшается, но они хотят увеличить.
В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.
viktorian85: болашаковцы хоть станут по умнее. А то уедут в Америку там не учатся толком потом приезжают и ничего не знают...
Вы не путайте пожалуйста, программы разные функцианируют. В 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий.
Отмечают, что из них 385 - на программы магистратуры, 60 - на программы докторантуры и резидентуры, 110 стипендий предназначены для прохождения стажировок педагогическими работниками, госслужащими, работниками в сфере здравоохранения, инженерно-техническими работниками. Также в целях трансферта передовых научных технологий ежегодно 500 стипендий будут присуждать казахстанским ученым для стажировок в ведущих научных центрах мира.
Программа Болащак включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура, резидентура), так и научно-производственных стажировок в ведущих университетах и компаниях мира.
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