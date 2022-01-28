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≡ Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43426
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
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"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
126
Re: Российские вузы добавили в список программы...
Отправлено: 29.01.22 - 07:33
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Американцы грозятся вас в каменный век отправить, в случае вторжения в Украину.

Американцам бы свой кризис пережить. С их то проблемами в экономики. Привет любителям доллара.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
830
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 09:15
#16
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Цитата:
Janus:
Американцам

Сынок,не смотри путивизор :lol: Нам бы их проблемы в экономике :lol: У США крупнейшая экономика в мире и долларик вечен :lol: И ВВП всех стран и товарооборот все измеряют в долларах. Странно,да? :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8490
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 09:23
#17
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Цитата:
Сабыр:
Нам бы их проблемы в экономике

Вам бы со своими разобраться. :lol:
А с долгом США не рекомендую :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
830
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:01
#18
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Цитата:
elektron:
А с долгом США не рекомендую

Опять слова чекиста из путивизора :lol: Долги есть у всех стран и для них это копейки.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8490
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 29.01.22 - 10:21
#19
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Цитата:
Сабыр:
Долги есть у всех стран и для них это копейки.

хотите Казахстан на первой позиции в этом списке видеть? Странное желание для не чекиста. :lol:
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