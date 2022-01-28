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≡ Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43426
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 21:50
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- Если раньше с «синим» статусом нельзя было попасть в ТРЦ и так далее в выходные и праздничные дни, то теперь в «желтой» и «красной» зонах ограничения только по наполняемости, - пояснил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8489
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 23:21
#15
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Цитата:
Vit:
И это тоже. )))

Ну вот был магазин, сталпрививочный центр. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8489
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 23:24
#16
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Зарабатывает не хуже, чем пока не закрылся. 36 евро за прививку, а там их сотни если не тысячи проходят. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8489
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 23:46
#17
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Цитата:
maxsaf:
Посиди в палатке в минус 30)) и не факт что не сдует

Ну в крайнем случае можно юрту поставить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15178
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 23:53
#18
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Цитата:
elektron:
Ну в крайнем случае можно юрту поставить.

Блестящая идея)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10821
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 29.01.22 - 00:06
#19
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Цитата:
maxsaf:
Ну это не блестящая идея. Это практичная идея. Немцы то знают какие у нас морозы)). Я лично нашу зиму лучше в юрте отзимую,и прививку в тепле получу. Чем в холодной немецкой палатке китайского производства. Щас тем более газ им Россия отключит. Да тезка?)) :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8439
Re: Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в...
Отправлено: 29.01.22 - 00:16
#20
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Цитата:
elektron:
Посмотрел, счас контейнеры или опустевшие помещения бывших магазинов используют

Что случилось с магазинами,почему помещения пустые?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8489
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 29.01.22 - 00:19
#21
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Цитата:
Vit:
Да тезка?))

Это я так понимаю вопрос ко мне?
Всё будет нормально, я хоть и в плюсе, но газпром должен пробить свою вторую ветку и они это сделают. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8489
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 29.01.22 - 00:20
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Что случилось с магазинами,почему помещения пустые?

По закрывались некоторые из за пандемии, живут кто как может.
Продуктовых это всё не коснулось, а вот одежда, обувь, сумочки, бижутерия и прочее...
Хотя, те кто по предприимчивее открыл вот такие центры... И не плохо зарабатывают дальше. ;-)

[Исправлено: elektron, 28.01.2022 - 19:25]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
830
Re: Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в...
Отправлено: 29.01.22 - 09:21
#23
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Вот до чего у нас всё через одно место.. Хочет человек нормальную одобренную вакцину,чтобы посетить цивилизованную страну,ну продайте ему! Почему определенной группе лиц можно,а купить нельзя?! Ну почему мы такие идиоты?!
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