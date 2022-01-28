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«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43424
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 28.01.22 - 18:20
Инициатором встречи жильцов дома № 48 в микрорайоне «Юбилейный» с директором ТОО «ЖилКомСервис» стал городской акимат. Мнениями обменивались во дворе дома вечером 27 января.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8497
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 28.01.22 - 18:20
Зато все минусы перебивает то, что жители дома стали наконец то гаратскими..
А тут то правила совсем другие..
[Исправлено: 111, 28.01.2022 - 18:20]
А тут то правила совсем другие..
[Исправлено: 111, 28.01.2022 - 18:20]
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 28.01.22 - 20:35
Да не будут они платить и дальше, зачем народ собрали. Нормальные люди сами в квартирах по десять раз розетки поменяли для себя. Сорок раз обои. И крышы латали сами. Мы с соседом два раза. Уже. И канализацию меняли.
Почему наша газета о нас не пишет статьи, а пишет о других которым всё дали на халяву и которые только любят искать виновных.
Думаю через 5-7 лет от этого дома не чем не останется. Не резеток, не окон, не дверей.
Почему наша газета о нас не пишет статьи, а пишет о других которым всё дали на халяву и которые только любят искать виновных.
Думаю через 5-7 лет от этого дома не чем не останется. Не резеток, не окон, не дверей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2762
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 28.01.22 - 21:17
Да, прикол! Въедешь в новую квартиру, а там тебе ни газа, ни воды. а может даже и тепла не будет.
Этим вторичка лучше
Этим вторичка лучше
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8120
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 28.01.22 - 22:55
Цитата:
3,14..ц... Короче ХОЗЯИНА нет... и это не только в лице обслуживающей компании...Многие заселившиеся НЕ ХОЗЯЕВА по жизни и, видимо, не считают дом своим. Да, он арендный, ну вы же не паразитируете в нем, а ЖИВЕТЕ со своими семьями.
Дали жилье за минимальную цену и уже не в состоянии платить и содержать!
В квартирах отваливаются розетки и выключатели, есть трещины на оконных стеклах, из окон дует и образуется наледь. Во втором подъезде разбилось стекло еще в октябре прошлого года, после чего замерзла и начала протекать батарея.Также у нас домофоны не работают, доводчики на некоторых дверях поломаны, камеры многие не работают. Проблемы с вывозом мусора, очисткой снега... Поэтому было отключение света и тепла. Газа нет...
3,14..ц... Короче ХОЗЯИНА нет... и это не только в лице обслуживающей компании...Многие заселившиеся НЕ ХОЗЯЕВА по жизни и, видимо, не считают дом своим. Да, он арендный, ну вы же не паразитируете в нем, а ЖИВЕТЕ со своими семьями.
Дали жилье за минимальную цену и уже не в состоянии платить и содержать!
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 29.01.22 - 00:13
Цитата:
Не так! Люди въехали, там и свет и газ и тепло было. Просто засрали за год и ремонтировать не кто теперь не хочет. Друг на друга стрелы переводят, акимат вызывают на стрелку
Медный:
Да, прикол! Въедешь в новую квартиру, а там тебе ни газа, ни воды. а может даже и тепла не будет
Да, прикол! Въедешь в новую квартиру, а там тебе ни газа, ни воды. а может даже и тепла не будет
Не так! Люди въехали, там и свет и газ и тепло было. Просто засрали за год и ремонтировать не кто теперь не хочет. Друг на друга стрелы переводят, акимат вызывают на стрелку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8488
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 29.01.22 - 00:16
Цитата:
Ну если так, то это явно не Кустанайцы?
Vit:
Просто засрали за год и ремонтировать не кто теперь не хочет. Друг на друга стрелы переводят, акимат вызывают на стрелку
Просто засрали за год и ремонтировать не кто теперь не хочет. Друг на друга стрелы переводят, акимат вызывают на стрелку
Ну если так, то это явно не Кустанайцы?
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 29.01.22 - 00:26
Цитата:
[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 23:27]
Медный:Кстати . Из жизни. Родители получили 3-х комнатную квартиру. Как раз в развал СССР. я был маленький. Мы с папой и мамой ходили и до делали пол в квартире и двери и много, много чего ещё. С меня был помощник не какой, маленький. Просто брали меня собой что б дома один не был. И я это всё помню. А щас одни нытики. Резетка у них отвалилась стекло разбилось. и они уже жалуются в акимат.
[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 23:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8488
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 29.01.22 - 00:38
Цитата:
А раньше не было нытиков. Сказал, что не так и отремонтировали. Мы году в 1985-ом в новую квартиру въезжали. Всё было устранено, по мелочам, что разве кое что потом сами, дверь обшить, что тогда модно было или ещё чего. Так потом эту квартиру и продали.
Vit:
А щас одни нытики. Резетка у них отвалилась стекло разбилось. и они уже жалуются в акимат.
А щас одни нытики. Резетка у них отвалилась стекло разбилось. и они уже жалуются в акимат.
А раньше не было нытиков. Сказал, что не так и отремонтировали. Мы году в 1985-ом в новую квартиру въезжали. Всё было устранено, по мелочам, что разве кое что потом сами, дверь обшить, что тогда модно было или ещё чего. Так потом эту квартиру и продали.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8439
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 29.01.22 - 00:38
Цитата:
То же самое,нашу двухэтажку в которой родители должны были получить квартиру,строили наверное года 3-4,как только были готовы стены,окна и какой никакой пол,все будущие жильцы ходили туда вечерами и сами обустраивали свои будущие квартиры.
Vit:
Кстати . Из жизни. Родители получили 3-х комнатную квартиру. Как раз в развал СССР. я был маленький. Мы с папой и мамой ходили и до делали пол в квартире и двери и много, много чего ещё.
Кстати . Из жизни. Родители получили 3-х комнатную квартиру. Как раз в развал СССР. я был маленький. Мы с папой и мамой ходили и до делали пол в квартире и двери и много, много чего ещё.
То же самое,нашу двухэтажку в которой родители должны были получить квартиру,строили наверное года 3-4,как только были готовы стены,окна и какой никакой пол,все будущие жильцы ходили туда вечерами и сами обустраивали свои будущие квартиры.
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