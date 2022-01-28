Отправлено: - 00:20

Добринцофф:

Что случилось с магазинами,почему помещения пустые?

[Исправлено: elektron, 28.01.2022 - 19:25]

Цитата:По закрывались некоторые из за пандемии, живут кто как может.Продуктовых это всё не коснулось, а вот одежда, обувь, сумочки, бижутерия и прочее...Хотя, те кто по предприимчивее открыл вот такие центры... И не плохо зарабатывают дальше.