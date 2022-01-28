Отправлено: - 22:55

В квартирах отваливаются розетки и выключатели, есть трещины на оконных стеклах, из окон дует и образуется наледь. Во втором подъезде разбилось стекло еще в октябре прошлого года, после чего замерзла и начала протекать батарея.Также у нас домофоны не работают, доводчики на некоторых дверях поломаны, камеры многие не работают. Проблемы с вывозом мусора, очисткой снега... Поэтому было отключение света и тепла. Газа нет...

Цитата:3,14..ц... Короче ХОЗЯИНА нет... и это не только в лице обслуживающей компании...Многие заселившиеся НЕ ХОЗЯЕВА по жизни и, видимо, не считают дом своим. Да, он арендный, ну вы же не паразитируете в нем, а ЖИВЕТЕ со своими семьями.Дали жилье за минимальную цену и уже не в состоянии платить и содержать!