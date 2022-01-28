Отправлено: - 18:06

dvb:

Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов?

[Исправлено: Kairat stayer, 28.01.2022 - 19:15]

Цитата:Грамотей, констатировал факты, что под санкции попал МФТИ, в списке значится.Тем более говорил, что вы великие из-за санкции и наверное в лаптях и ватных фуфайках (ватники) не будете ходить.Американцы грозятся вас в каменный век отправить, в случае вторжения в Украину. В каменном веке даже лаптей с фуфайками не было, но вы же со всем справитесь и санкций только на пользу.