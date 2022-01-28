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- Если раньше с «синим» статусом нельзя было попасть в ТРЦ и так далее в выходные и праздничные дни, то теперь в «желтой» и «красной» зонах ограничения только по наполняемости, - пояснил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.