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≡ "Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43424
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 17:15
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В частности, Токаев заявил, что вопрос о целесообразности его дальнейшего председательствования в партии Nur Otan будет обсуждаться позднее. А также раскритиковал однопартийцев и пригрозил крупным бизнесменам.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24031
Re: "Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 28.01.22 - 17:15
#1
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Интересно, деньги, на Зубные Протезы,
будут - давать?... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5059
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 17:41
#2
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"Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой
За кадровой работой этих партейцев как то ещё довелось наблюдать - подлизываешься - и теплое кресло или депутатство вам обеспечат. Вот про идеологию я бы ещё послушал, чего они там обещают...
[/u]

[Исправлено: Gljuk, 28.01.2022 - 18:19]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1458
Re: "Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 28.01.22 - 21:09
#3
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"В конце концов, надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего", - добавил Президент./// А прошлое наше не только время правления Назарбаева.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15499
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 22:56
#4
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//Он имел дело с пятью американскими президентами, пятью советскими и российскими лидерами, целым рядом китайских руководителей и многими другими главами государств, а также четырьмя генеральными ООН,//

целым рядом китайских руководителей.
что то не так сказано.

[Исправлено: alex_60, 28.01.2022 - 22:57]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8484
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 22:58
#5
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Цитата:
alex_60:
что то не так сказано.

Это о другом президенте :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8120
Re: "Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на...
Отправлено: 28.01.22 - 23:16
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
подлизываешься - и теплое кресло или депутатство вам обеспечат. Вот про идеологию я бы ещё послушал, чего они там обещают...

интересно какой день придет на смену НУРЛЫКУНУ у педагога из Тобола?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4900
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 23:32
#7
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Цитата:
drakon:

Не вижу причин, тебе давать! Бьешь
баклуши целый день!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24031
"Лучше меньше, да лучше" - О чем говорил Токаев на съезде "Нур-Отана"?
Отправлено: 28.01.22 - 23:47
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
баклуши целый день!

Закончилась - лавочка... :lol: ;-)
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