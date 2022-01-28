Отправлено: - 23:16

сайлау курманов:

подлизываешься - и теплое кресло или депутатство вам обеспечат. Вот про идеологию я бы ещё послушал, чего они там обещают...

Цитата:интересно какой день придет на смену НУРЛЫКУНУ у педагога из Тобола?