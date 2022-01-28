Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева. Читать новость
Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов?
dvb: Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов?
Грамотей, констатировал факты, что под санкции попал МФТИ, в списке значится.
Тем более говорил, что вы великие из-за санкции и наверное в лаптях и ватных фуфайках (ватники) не будете ходить.
Американцы грозятся вас в каменный век отправить, в случае вторжения в Украину. В каменном веке даже лаптей с фуфайками не было, но вы же со всем справитесь и санкций только на пользу.
Kairat stayer: Грамотей, перед паровозам не беги, констатировал факты, что под санкции попал МФТИ.
Действительно Серому Волку отвечал, когда он отмечал, что цивилизованные страны создают ФИЗТЕХи, где выращиваются кадры.Создают для них среду обитания, ибо не будут они в этом днище, уедут 100%!
Кайрат стайер: Да уж, опять акунуматы! Один из лучщих научных центров и единственный ВУЗ входящий в мировой топ 100 МФТИ (Московский физико-технически институт) обучающий айти специалистов США внесли в санкционный список. Не будет взаимодействия с иностранными коллегами, доступа к современным технологиям, под вопросом коммерческие проекты, в том числе и оборонные заказы, затруднит подготовку кибер специалисто и.т.д. Кстати МФТИ 2 место среди всех ВУЗ занимает, соответственно 1 по подготовке айти специалистов. Специалисты МФТИ теперь уедут в другие страны, где есть возможность развиваться.
Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане.
Ну и заодно договоритесь между собой что б люди спокойно гоняли между нашими странами. Люди мучаются, справок кучу собирают. После событий в Алмате надеюсь поняли что не МЫ сепаратисты . А у нас просто глубокие связи с родными не в Афганистане а в России.
Как говориться всё познаётся в сравнении, почти 4 года тому назад обсуждали на форуме. Тогда отмечали, что в 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455.
Отмечают, что 2019/2020 учебном году число студентов стало 61 462, при этом среди иностранных студентов российских университетов больше всего граждан Казахстана. Ссылку на источник укажу в посте ниже.
Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах.
Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.
Kairat stayer: Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).
Соответственно в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном (61 462). На втором месте Узбекистан (40 020), на третьем Туркменистан (36 389).
Далее Китай (29 617), Таджикистан (21 185), Индия (15 803), Украина (11 593), Республика Беларусь (10 509), Египет (8731), Азербайджан (7884), Киргизия (7493) и Республика Молдова (4258).
Продолжение цитирования от 03.02.2018 года, источник по ссылке поста за №6.
Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение.Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения. Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.
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