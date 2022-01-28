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≡ Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43424
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 21:50
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- Если раньше с «синим» статусом нельзя было попасть в ТРЦ и так далее в выходные и праздничные дни, то теперь в «желтой» и «красной» зонах ограничения только по наполняемости, - пояснил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10814
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 21:50
#1
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Цитата:
Сама по себе коронавирусная инфекция протекает в различной степени тяжести, есть симптомная, легкая, средняя и так далее. Ни одна профилактическая прививка от КВИ не спасет вас от повторного заражения, так как инфекция мутирует, из одного штамма создается другой. Прививаться нужно для того, чтобы не было тяжелых последствий.

И сразу же хочется спросить, не у него конечно,откуда он знает , а просто риторический вопрос. А таким образом не навакцинируемся ли мы до мутации самих себя?))) так продолжатся не должно же.

[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 20:52]

[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 20:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15497
Re: Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в...
Отправлено: 28.01.22 - 21:52
#2
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//и у него имеется полный курс вакцинации, то он вправе получить ревакцинацию вакциной Pfizer.//

гражданство американское сразу при этом дают наверное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15172
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 22:16
#3
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Цитата:
Vit:
. А таким образом не навакцинируемся ли мы до мутации самих себя?))) так продолжатся не должно же.

Больше шансов получить мутации - просто на солнышке позагорать. Огромный термоядерный реактор прям над нами - а мы еще ладошки к нему тянем погреться :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10814
Снятие ограничений для МСБ, переезд в Германию и отказ в ПЦР-тесте - Что обсуждали на брифинге по вакцинации в Костанае?
Отправлено: 28.01.22 - 22:23
#4
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Цитата:
maxsaf:
От термоядерного удара солнца и мутации , нас матушка земля защищает. Магнитные поля и другие защитные приблуды. Я точно знаю. Рен ТВ смотрю)
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