Отправлено: - 21:50

Сама по себе коронавирусная инфекция протекает в различной степени тяжести, есть симптомная, легкая, средняя и так далее. Ни одна профилактическая прививка от КВИ не спасет вас от повторного заражения, так как инфекция мутирует, из одного штамма создается другой. Прививаться нужно для того, чтобы не было тяжелых последствий.

[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 20:52]

[Исправлено: Vit, 28.01.2022 - 20:53]

Цитата:И сразу же хочется спросить, не у него конечно,откуда он знает , а просто риторический вопрос. А таким образом не навакцинируемся ли мы до мутации самих себя?))) так продолжатся не должно же.