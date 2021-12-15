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≡ "Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу об убийстве полицейским одноклассника изучили видео очной ставки подсудимого и ключевого свидетеля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43424
"Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу об убийстве полицейским одноклассника изучили видео очной ставки подсудимого и ключевого свидетеля
Отправлено: 15.12.21 - 13:26
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Клышев утверждает, что не говорил Чайке: "Тебя тоже валить?", а спросил: "Вы меня валить приехали?" На видеозаписи очной ставки Чайка говорит, что не помнит этого точно, но уже в суде заявил, что Клышев все-таки спросил тогда: "Тебя тоже валить".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24030
Re: "Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу...
Отправлено: 15.12.21 - 13:26
#1
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Мента надо - оправдать... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24030
Re: "Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу...
Отправлено: 28.01.22 - 21:30
#2
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Чем закончилось, разбирательство?
Что то, я - пропустил. Или ещё,
не закончилось?... :lol: ;-)
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