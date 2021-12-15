Отправлено: - 13:26

Клышев утверждает, что не говорил Чайке: "Тебя тоже валить?", а спросил: "Вы меня валить приехали?" На видеозаписи очной ставки Чайка говорит, что не помнит этого точно, но уже в суде заявил, что Клышев все-таки спросил тогда: "Тебя тоже валить".