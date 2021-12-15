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"Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу об убийстве полицейским одноклассника изучили видео очной ставки подсудимого и ключевого свидетеля
"Он был в ступоре, я дал ему пощечину" - По делу об убийстве полицейским одноклассника изучили видео очной ставки подсудимого и ключевого свидетеля
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