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«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
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