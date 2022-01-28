Отправлено: - 20:35

Да не будут они платить и дальше, зачем народ собрали. Нормальные люди сами в квартирах по десять раз розетки поменяли для себя. Сорок раз обои. И крышы латали сами. Мы с соседом два раза. Уже. И канализацию меняли.Почему наша газета о нас не пишет статьи, а пишет о других которым всё дали на халяву и которые только любят искать виновных.Думаю через 5-7 лет от этого дома не чем не останется. Не резеток, не окон, не дверей.