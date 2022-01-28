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≡ «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43424
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 28.01.22 - 18:20
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Инициатором встречи жильцов дома № 48 в микрорайоне «Юбилейный» с директором ТОО «ЖилКомСервис» стал городской акимат. Мнениями обменивались во дворе дома вечером 27 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8497
«Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового микрорайона разбирали на свежем воздухе в Костанае
Отправлено: 28.01.22 - 18:20
#1
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Зато все минусы перебивает то, что жители дома стали наконец то гаратскими..
А тут то правила совсем другие..

[Исправлено: 111, 28.01.2022 - 18:20]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10814
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 28.01.22 - 20:35
#2
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Да не будут они платить и дальше, зачем народ собрали. Нормальные люди сами в квартирах по десять раз розетки поменяли для себя. Сорок раз обои. И крышы латали сами. Мы с соседом два раза. Уже. И канализацию меняли.
Почему наша газета о нас не пишет статьи, а пишет о других которым всё дали на халяву и которые только любят искать виновных.
Думаю через 5-7 лет от этого дома не чем не останется. Не резеток, не окон, не дверей.
8-)
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2762
Re: «Половина платит, половина нет» - Претензии жителей нового...
Отправлено: 28.01.22 - 21:17
#3
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Да, прикол! Въедешь в новую квартиру, а там тебе ни газа, ни воды. а может даже и тепла не будет.
Этим вторичка лучше :oops:
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