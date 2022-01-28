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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43423
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 09:52
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На кого может опереться президент в своих реформах? Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж. И здесь самое время вспомнить о лидерах ДВК.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
48
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 14:57
#15
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Странный подбор персонажей...
Своик - приспособленец. Пока был во власти, его всё устаивало. Как только его отуда выгнали, сразу стал ярым "оппозиционером". А когда запахло опасностью покинуть этот мир, он затих. Как такому можно что-то доверять.
А Аблязов - жулик и вор обыкновенный. Я с его "деятельностью" столкнулся ещё в бытность его министром. Он тогда яро начал "бороться" с т.н. "челноками", которые явно мешали его личному "бизнесу". Благо, его вовремя убрали с должности. Могло повернуться так, что сотни тысяч людей остались бы на улице без работы.
Аккуратнее надо быть с поисками соратников...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5059
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 17:00
#16
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На дворе был 2006 год. Нас, мелких лавочников кто помогал небольшими денежными средствами поддерживали информационно, получали газеты- республика, свобода слова от Гульжан Ергалиевой, даже ходили на собрания двк. Девиз от Назарбаева - вначале экономика, политика потом, все посылы за избрания Акимов на открытых выборах, прессинг властей оппозиционных лидеров, вкупе с убийствами сСарсебаева и Нуркадилова, алчность всего окружения в итоге добили самого диктатора...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5059
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 17:26
#17
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Он тогда яро начал "бороться" с т.н. "челноками", которые явно мешали его личному "бизнесу

Я сегодня спрошу у Мухтара Аблязова, как он мог мешать челнокам. Мне кажется вы всё выдумали, требую доказать...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8474
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 18:54
#18
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Цитата:
Серый волк:
Не все нурлыкуны тянувшие свои лапки видны на фото.

Флюгеры! :lol:

Всех на рудники. :lol:
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